В России соврали, что вертолет Путина попал под атаку ВСУ во время его поездки на Курщину

В России заявили, что вертолет Владимира Путина якобы "попал под атаку ВСУ" во время его поездки в Курскую область. Однако это заявление оказалось очередной ложью пропагандистов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

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Атаковали ли дроны вертолет Путина вертолет Путина

Командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире телеканала "Россия" недавно заявил, что Украина якобы осуществила попытку массированного удара по Курской области 20 и 21 мая. По его словам, в это время там находился российский диктатор Владимир Путин.

Однако, как сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, Путин посетил Курскую область 20 мая. Это была его первая поездка в регион после того, как российское минобороны отчиталось о "полном освобождении территории от ВСУ".

При этом о прорыве Путина через рой дронов на вертолете сообщается впервые,

– говорится в публикации.

К тому же прокремлевские СМИ, освещая поездку главы Кремля, утверждали, что он передвигался по региону исключительно на автомобиле, а кадры с кортежем транслировали все федеральные телеканалы.

В то же время в эти дни ни министерство обороны, ни курские СМИ или местные телеграм-каналы не сообщали об атаке беспилотников, которая по масштабам соответствовала бы заявлениям Дашкина.

Напомним, во время визита в Курскую область Владимир Путин посетил строительство АЭС-2 в Курчатове, где провел совещание с руководителями муниципалитетов области. Также глава Кремля поддержал идею создания в Курской области музея, который будет посвящен событиям 2024 – 2025 годов.