Путин лично одобрил арест американского журналиста Гершковича – Bloomberg

По данным СМИ, кремлевский диктатор Владимир Путин лично одобрил арест журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Впервые со времен холодной войны произошло задержание по обвинению в шпионаже.

Таким образом, Москва решила идти на прямую конфронтацию с Вашингтоном, так как считала ее неизбежной. Об этом изданию рассказали на условиях анонимности люди, знакомые с этим вопросом.

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Пути назад нет

По данным издания, Кремль прекрасно понимает, что сейчас обратной дороги нет, особенно после ордера на арест от Международного уголовного суда, который признал диктатора Путина международным преступником.

Однако идея арестовать американского журналиста Эвана Гершковича, по словам источников, принадлежит высшим должностным лицам российских спецслужб.

Президент Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова отмечает, что россияне становятся все более агрессивными, однако сложившаяся сейчас ситуация, очевидно, заставит США вести переговоры с Россией по возвращению журналиста. Но в этом кроется еще одна угроза – если россияне получат то, чего желают, это будет только поощрять их к подобным действиям.

Задержание журналиста Гершковича: главное

29 марта в Екатеринбурге российская ФСБ задержала американского журналиста Эвана Гершковича по подозрению в якобы шпионаже. Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся.

Российский суд арестовал Эвана Гершковича на два месяца – до 29 мая. The Wall Street Journal отрицает обвинения против своего журналиста, а Белый дом заявил, что обвинения в шпионаже "смешны".

США предоставили задержанному журналисту статус "неправомерно задержанного". Это даст правительству США возможность исследовать все возможности для его увольнения.

К слову, в российской Госдуме уже предлагали обменять Гершковича на бывшего президента США Дональда Трампа или на австралийского журналиста Джулиана Ассанжа, арестованного по обвинениям в самой большой утечке секретных документов Пентагона.