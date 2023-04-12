Таким чином Москва вирішила іти на пряму конфронтацію з Вашингтоном, бо вважала її неминучою. Про це виданню розповіли на умовах анонімності люди, які знайомі з цим питанням.

Зверніть увагу США надали затриманому в Росії Гершковичу статус "неправомірно затриманого": що це дасть

Шляху назад немає

За даними видання, Кремль чудово розуміє, що зараз шляху назад немає, особливо після ордеру на арешт від Міжнародного кримінального суду, який визнав диктатора Путіна міжнародним злочинцем.

Однак ідея заарештувати американського журналіста Евана Гершковича, за словами джерел, належить вищим посадовцям російських спецслужб.

Президентка Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні Аліна Полякова відзначає, що росіяни стають все агресивнішими, однак ситуація, яка склалася зараз, вочевидь, змусить США вести переговори з Росією щодо повернення журналіста. Та в цьому криється ще одна загроза – якщо росіяни отримають те, чого бажають, то це тільки заохочуватиме їх до подібних дій.

Затримання журналіста Гершковича: головне

29 березня у Єкатеринбурзі російська ФСБ затримала американського журналіста Евана Гершковича за підозрою в нібито шпигунстві. Російське слідство стверджує, що Гершкович збирав на замовлення США секретні відомості про одне із підприємств військово-промислового комплексу. Подробиці звинувачення не наводяться.

Російський суд заарештував Евана Гершковича на два місяці – до 29 травня. The Wall Street Journal заперечує звинувачення проти свого журналіста, а Білий дім заявив, що звинувачення у шпигунстві є "смішними".

США надали затриманому журналісту статусу "неправомірно затриманого". Це дасть уряду США можливість досліджувати всі можливості для його звільнення.

До слова, у російській Держдумі вже пропонували обміняти Гершковича на колишнього президента США Дональда Трампа або на австралійського журналіста Джуліана Ассанжа, який арештований за звинуваченнями у найбільшому витоку секретних документів Пентагону.