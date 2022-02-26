Путин лютует: план по Украине провалился, Россия несет серьезные потери

Ночью было совещание. Путин на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещания, чтобы никто не улетел в панике.

Из аэропортов на частных бортах их не выпускают. Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было. Цитирую: "У нас все было по ходу событий". Надеялись все взять за 1 – 4 дня.

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Что рассказывает Путин

Обсуждают финансовые потери. Война обходится в день – в 20 миллиардов долларов.

Путин лютует. Был уверен, что это будет легкая прогулка. Ракет мало. Хватит дня на 3 – 4 потолок. Их берегут.

Оружия не хватает уже. Тульский завод и остальные 2 завода Ротенберга не могут выполнить заказы на оружие. Винтовки и пули. Физически. Оружия не хватает. Следующее оружие реально получить месяца через 3 – 4. Нет сырья. Итого возможно и дольше.

Раньше поставки были из Словении в основном, Финляндии и Германии. Их сейчас заблокировали.

Весь расчет на то, что передовые части возьмут Киев и поставят своего ставленника. И типа не придется тратить ни денег, ни военных, ни оружия. Готовят провокацию по мирному населению. Атака на детей, женщин. Чтобы посеять панику. Это их козырь.

Весь план – надежда на панику. И что сдадутся сами или Зеленский сбежит. Рассчитывают, что сдастся первый Харьков. И остальные города последуют его примеру, чтобы избежать кровопролития.

Проблемы в России с аэропортами. Нет беспилотников. Очень огорчены потерей колонны под Харьковом, где 200 человек погибло. Потери со стороны РФ – серьезные. Цитата: "Встретили ожесточенное сопротивление противника". Они в шоке.

Задача: выстоять 9 дней еще. Не допустить панику. Объяснить про ракеты, что это все для запугивания. Намерено бьют как попало и куда попало и "случайно" цепляют жилые дома.

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Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.