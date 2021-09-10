Путин и Лукашенко обсуждали поглощение Беларуси до поздней ночи
Источник:"Пул Первого"
Частные переговоры главы Кремля Владимира Путина и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко продолжались 7 часов. Пресс-конференция политиков не была финалом их разговора.
В пресс-службе Лукашенко сообщили, что самопровозглашенный глава Беларуси и президент России общались до поздней ночи.
К теме Общий парламент, рынок газа и оборонное пространство: как Путин поглощает Беларусь
Путин и Лукашенко говорили 7 часов
Вчерашняя (10 сентября – 24 канал) встреча президентов плавно перешла в день сегодняшний (11 сентября – 24 канал). Всего на таймере 7 часов,
– говорится в сообщении.
У Лукашенко отметили, что пресс-конференция политиков не была финалом их переговоров: "Они прервали разговор, обсудив программы, чтобы журналисты долго не ждали".
После разговора с представителями СМИ Путин и Лукашенко продолжили общение, которое длилось примерно до 2 ночи. На нем, добавили у самопровозглашенного президента Беларуси, "обсудили много всего, кроме программ".
Что Путин и Лукашенко рассказали журналистам
- Политики собрались, чтобы обсудить программы развития Союзного государства, то есть фактически схему поглощения Беларуси Россией.
- Они договорились о поддержке предварительно анонсированных 28 программ по развитию экономической интеграции. Но, как и планировалось, ничего не подписывали.
- По словам Лукашенко, подписи на документе могут поставить в октябре. Он также заявил, что интеграция России и Беларуси имеет взаимовыгодный характер, мол, "ничего плохого для народов в этих программах нет и быть не могло".
- Путин отметил, что с Лукашенко удалось договориться об интеграции валютных систем и косвенных налогов, совместной борьбе с терроризмом, единой макроэкономической политике, интеграции платежных систем, едином газовом рынке и тому подобное.
- Кроме того, Лукашенко и Путин обсудили строительство единого оборонного пространства и обеспечение безопасности на внешнем периметре.
Ознакомьтесь Интеграция России и Беларуси: сможет ли Путин переиграть Лукашенко
Текст сообщения пресс-службы Лукашенко:
Вчерашняя встреча президентов плавно перешла в день сегодняшний. На таймере Пул Первого 7 часов. Как нам стало известно, пресс-конференция в планах президентов не была финальной точкой. Они прервали разговор, обсудив программы, чтобы журналисты долго не ждали. Рассказали, о чем договорились по программам, и продолжили общение. Завершили в итоге в 2 ночи.
Говорят, это был очень хороший разговор. Много всего обсудили, кроме программ.