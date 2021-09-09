Путин и Лукашенко окончательно договорились о создании Союзного государства

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко договорились о создании Союзного государства. Такое решение приняли во время последней встречи.

Политики согласовали все 28 союзных программ. Заседание Высшего Государственного совета Союзного государства хотят провести еще до конца 2021 года. Об этом Путин и Лукашенко рассказали на совместной пресконференции.

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О чем договорились Путин и Лукашенко

До 1 декабря 2023 года должны подписать договор об объединении рынка газа России и Беларуси;

будет общее платежное пространство;

создадут единое оборонительное пространство.

снимут все ограничения на авиапространство;

обеспечат доступ к госзакупкам;

предусмотрят единый рынок нефти и нефтепродуктов, договор о едином рынке электроэнергии.

Путин и Лукашенко отметили, что для политической интеграции нужна мощная экономическая база. Кроме того, не исключили даже создания Союзного парламента России и Беларуси.

Сам Путин заявил, что страны достигли результата в вопросе интеграции.

Что этому предшествовало