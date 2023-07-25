Путин и Лукашенко снова вышли дуэтом: на этот раз – песня о Польше

Путин и Лукашенко снова продолжили петь песню о якобы желании Польши получить часть украинских территорий. Это не новый "куплет", но и не последний выход дуэтом.

Путин объединяет россиян против Польши

Главе Кремля Владимиру Путину важно сплотить внутреннюю аудиторию, которая, как известно, считает Польшу и поляков врагами.

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Он также понимает, что Украина и Польша будут ядром новой стратегии сдерживания России – при любых обстоятельствах.

Ради попытки вбросить еще одну "черную кошку" между нашими странами он будет повторять это снова и снова. Тем более в преддверии выборов в Польше, и тем более на фоне решений по украинскому зерну.

Власть Лукашенко

Ну и в российской истории уже все для него воры – Ленин создал Украину, а Сталин отдал часть белорусских территорий Польше и так далее. В этом он парадоксально прав – русская история это история воров у власти.

С самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко интереснее. Он борется за сохранение власти и гарантии для себя. Тактическое ядерное оружие и ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси, по мнению многих, значительно укрепили его позиции.

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Хотя извне Беларусь имеет все больше российских атрибутов, ведь ядерное оружие и ЧВК "Вагнера" никогда не станут белорусскими, они будут всегда оставаться российскими. Лояльность многих белорусов лично Лукашенко тоже под вопросом.

В какой-то момент будет достаточно лишь сменить флаг на флагштоке на российский, и Беларусь может стать новым федеральным округом России. Это нам, конечно, никак не подходит. Не просто так Лукашенко начал разговор о важности территориальной целостности Украины. Очевидно, что он не заботится о нас, а говорит о себе.

Войска наших союзников на территории Украины – хоть и не являются гарантиями нашей безопасности, но кардинально ее укрепят на период до вступления в НАТО. Это как переключить "безопасную скорость". Кремлю это совсем не нравится, потому и есть новый куплет этой песни. А что не нравится там, должно быть хорошей идеей для нас и, собственно, не только идеей.