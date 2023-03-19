Ездил без кортежа, спонтанно посетил "жителей": сказки Кремля о визите Путина в Мариуполь

Бункерный дед Владимир Путин решил создать иллюзию того, что "близок к людям" на оккупированных Россией территориях, и для вида посетил Мариуполь. Впоследствии в Кремле начали рассказывать, что ездил диктатор без кортежа и по "собственной инициативе" решил посетить жителей временно захваченного города.

Российская пропаганда с каждым днем становится все менее убедительной. Очевидно, именно поэтому Путин решил наведаться в Мариуполь. Впоследствии главный рупор Кремля – пресс-секретарь главы России – Дмитрий Песков начал рассказывать сказочки о том, что его тиран очень спонтанно принял решение по этой поездке, – информирует 24 Канал.

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Какой бред наговорил Песков

Как отметил верный пес российского президента, Путин ездил по Мариуполю практически без кортежа. Однако "с соблюдением ПДД". Также он констатировал, что был лидер государства-террориста в Мариуполе вечером 18 марта и в ночь на 19 марта.

Он (Путин – 24 Канал) спонтанно посмотрел памятник, парк, обсудил с Хуснуллиным (заместителем главы правительства России – 24 Канал) планы развития городской среды. Он перемещался за рулем – это не было запланировано. Не было запланировано посещение филармонии, идея родилась по ходу. Поэтому, по сути, у президента состоялась полноформатная рабочая поездка,

– заявил Песков.

Вместе с тем, он поспешил сказать, что поход Путина в гости к жителям Мариуполя и визит в штаб так называемой "специальной военной операции" не готовились заранее – якобы "это было спонтанно". По словам Пескова, первоначально планировалось посещение только жилого комплекса.

"Преступника всегда тянет на место преступления"

Советник главы Офис Президента Михаил Подоляк прокомментировал визит Путина в Мариуполь Донецкой области. По его словам, это самое высокое проявление цинизма и того, что глава враждебного государства не собирается раскаяться за свои военные преступления.

Вспомним, что недавно Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России из-за того, что по его приказу, очевидно, совершалось похищение украинских детей из ВТО.

В то же время, следует отметить, что не исключено, что в Мариуполе был не сам президент враждебного государства, а его двойник. Собственно, на днях экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказывал о деталях визита "бункерного" в Крым и констатировал, что на полуострове вряд ли был сам диктатор.

Особенно абсурдно звучало от Пескова то, что Путин любит управлять автомобилем, поэтому и делал это в Мариуполе. Кроме того, он "заверил", что сопровождающего кортежа "как такового" не было.