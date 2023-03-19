Преступника всегда тянет на место преступления, – у Зеленского отреагировали на визит Путина в Мариуполь
Источник:Михаил Подоляк
Владимир Путин посетил уничтоженный по его приказу украинский Мариуполь. В ОП уже отреагировали на такой циничный приезд российского диктатора.
Так, советник руководителя ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что преступника всегда тянет на место преступления.
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"Цинизм и отсутствие раскаяния"
Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте "режиссера войны" (Путина В. В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния,
– подчеркнул Подоляк.
Маньяк вернулся на место преступления, – мэрия Мариуполя
Кремлевский диктатор решил в полной мере насладиться преступлениями, которые захватчики совершали против украинцев. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Кстати, видео приезда Путина имеют удивительные нюансы.
"Маньяк вернулся на место преступления, чтобы посмотреть и в полной мере насладиться "мариупольским синдромом", что ему точно удалось", – подчеркнул Андрющенко.
В ходе визита Путин посетил здание филармонии, где остались трибуна и стол, которые россияне поставили для проведения "трибунала" над защитниками "Азовстали" и гарнизона "Мариуполь". Андрющенко призвал россиян не убирать их оттуда, поскольку вскоре они сами окажутся там.