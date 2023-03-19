Типичные "ждуны" и мародеры: в Мариуполе идентифицировали лиц, встречавших Путина

Владимир Путин побывал во временно оккупированном Мариуполе. Российскому диктатору даже устроили встречу якобы с местными жителями.

Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, визит Путина в Мариуполь специально организовали ночью.

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Во время поездки диктатор посетил микрорайон "Невский", где якобы пообщался с горожанами. Как отметил советник мэра Мариуполя, это единственная локация, которую активно строит российское минобороны и куда всегда привозят чиновников из страны-агрессора.

Для встречи Путина собрали предателей

Российская пропаганда обнародовала видео, где люди радостно встречают Путина. Диктатор предлагает горожанам познакомиться, на что они реагируют восторгом. Путин спросил кучку людей, живут ли они в доме на "Невском", на что те отреагировали утвердительно.

Не будем придумывать, что это какие-то актеры. Это наши люди – типичные мариупольские "ждуны". Весь Мариуполь занимается идентификацией, что же это за "мрази" такие,

– сообщил Андрющенко.

Путина встречали фанаты "русского мира" и мародеры

Как рассказал советник мэра Мариуполя, сейчас большинство лиц с пропагандистского видео удалось идентифицировать. Над этим процессом активно работают представители движения сопротивления Мариуполя.

В частности, мужчина в синей куртке на видео, который радостно пожимал руку Путину – это Алексей Хавьяр. Он жил в Кальмиусском районе Донецкой области.

Также установили личность женщины, которая активно благодарила Путина за "победу" и заявила, что молится за него. Это Ирина Волосатова, ранее жившая в одном из домов на проспекте Мира.



Ирина Волосатова поблагодарила Путина за "маленький кусочек рая" / Скриншот с видео

Эта женщина всегда имела пророссийские взгляды. По словам Андрющенко, она активно занималась мародерством при поддержке МЧС России и так называемой "полиции" псевдореспублики "ДНР". Когда россияне захватили город, предательница одной из первых получила квартиру от оккупантов.

"Когда начнется деоккупация, эту женщину может спасти разве то, что она убежит", – подчеркнул советник мэра Мариуполя.

По данным движения сопротивления Мариуполя, Путина также встречали Екатерина и Дмитрий Лотковы. По информации мариупольцев, во время того, как россияне бомбили Мариуполь, супруги занимались мародерством в одном из микрорайонов города.



Предатели, встречавшие Путина / Фото с телеграм-канала "Мариуполь. Сопротивление"

Отец Дмитрия Лоткова – Николай – впоследствии показывал российскому диктатору квартиру, полученную от оккупантов.

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"Многовато внимания для такого визита"

Андрющенко отметил, что, несмотря на то, что российского диктатора встречали реальные предатели и предательницы, их было немного. Это также показательный момент.

Советник мэра города подчеркнул, что вообще не стоит уделять много внимания визиту Путина в Мариуполь.

"Приехал и уехал. Слишком много внимания для такого визита. Он же не в Бахмут приехал и даже не в Донецк", – сказал Андрющенко.

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