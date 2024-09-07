В последнее время его выступления направлены на актуализацию темы переговоров. Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко рассказал 24 Каналу, почему для российского диктатора так важно взять паузу.

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Путину нужны переговоры

Владимир Путин снова поднимает тему переговоров с Украиной в своих публичных выступлениях. Он убеждает и россиян, и мир в том, что никогда "не отказывался от переговоров" и открыт к ним при, конечно, абсурдных условиях.

Самая большая мечта Путина – это как минимум завершение горячей фазы, а как максимум – вообще отползти от проигранной войны в Украине. Но к этому его на самом деле не склоняет, потому что цивилизованно договориться с путинским режимом – нереальная задача. С Россией нужно действовать исключительно через силу. Только тогда позиция России начнет меняться и адаптироваться к реальности,

– отметил Алексей Буряченко.

Неоднократно это подчеркивал и президент Украины. Так, Владимир Зеленский недавно объяснил, что Украина сможет сесть за стол переговоров, исключительно находясь в сильной позиции, ведь в противном случае Россия в дальнейшем пытаться захватить украинские территории.

"Сейчас заявления Путина и того же Лаврова где-то диссонируют. С одной стороны они говорят, что никаких переговоров не будет, а с другой – что никогда от переговоров не отказывались. У них сейчас проблемы с публичной коммуникацией, проблемы с пролонгацией постановки целей и задач. На это смотрят россияне, и оно влияет на уровень поддержки путинского режима", – объяснил политолог.

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Конечно, это для российского диктатора является плохой новостью, ведь поддержка россиян непосредственно влияет на его "легитимность". То есть юридически Путин и так незаконно находится на посту, только поддержка россиян определенным образом влияет на его позицию внутри страны.

"Путин мечтает о переговорах, это его сакральная самая большая мечта последних двух лет. Он прекрасно понимает, что если не будет хотя бы прекращения горячей стадии, то Россия может коллапсировать. Каждый его следующий шаг только загоняет их в зависимость от Китая", – добавил Буряченко.

В то же время Путин также хочет войти в переговоры на своих условиях, чтобы продать российскому обществу хоть какую-то "победу".