Останнім часом його виступи спрямовані на актуалізацію теми перемовин. Політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, чому для російського диктатора так важливо взяти паузу.

Цікаво прочитати Різні війни за одним сценарієм: як Росія створила собі образ "миротворця" і чому в це повірили

Путіну потрібні переговори

Владімір Путін знову підіймає тему перемовин з Україною у своїх публічних виступах. Він переконує і росіян, і світ у тому, що ніколи "не відмовлявся від перемовин" і відкритий до них за, звісно, абсурдних умов.

Найбільша мрія Путіна – це як мінімум завершення гарячої фази, а як максимум – взагалі відповзти від програної війни в Україні. Але до цього його насправді не схиляє, бо цивілізовано домовитися з путінським режимом – нереальне завдання. З Росією потрібно діяти виключно через силу. Лише тоді позиція Росії почне змінюватися й адаптуватися до реальності,

– наголосив Олексій Буряченко.

Неодноразово на цьому наголошував і президент України. Так, Володимир Зеленський нещодавно пояснив, що Україна зможе сісти за стіл перемовин, виключно перебуваючи у сильній позиції, адже в іншому випадку Росія надалі намагатися загарбати українські території.

"Зараз заяви Путіна і того ж Лаврова десь дисонують. З одного боку вони говорять, що жодних перемовин не буде, а з іншого – що ніколи від перемовин не відмовлялися. У них зараз проблеми з публічною комунікацією, проблеми з пролонгацією постановки цілей та завдань. На це дивляться росіяни, і воно впливає на рівень підтримки путінського режиму", – пояснив політолог.

Дивіться також Час для Путіна добігає кінця․ Що для Кремля змінив місяць операції на Курщині

Звісно, це для російського диктатора є поганою новиною, адже підтримка росіян безпосередньо впливає на його "легітимність". Тобто юридично Путін і так незаконно перебуває на посаді, лише підтримка росіян певним чином впливає на його позицію всередині країни.

"Путін мріє про перемовини, це його сакральна найбільша мрія останніх двох років. Він чудово розуміє, що якщо не буде хоча б припинення гарячої стадії, то Росія може колапсувати. Кожен його наступний крок лише заганяє їх в залежність від Китаю", – додав Буряченко.

Водночас Путін також хоче увійти в перемовини на своїх умовах, аби продати російському суспільству хоч якусь "перемогу".