Заявленное желание России захватить Донбасс и Юг Украины, кто-то воспринял с улыбкой и насмешкой, а кто-то с ужасом. Оба подхода неправильны.

Это реальные намерения России. Путину критически нужны Юг Украины и Донбасс, которые можно назвать "новороссией" и включить в новое союзное государство, которое будет обезьяньим СССР.

Читайте: ООН подписала себе приговор из-за Мариуполя

Новый СССР

Путин мечтает создать новую версию СССР к 30 декабря, то есть к 100-летию Союза. Ему это нужно не только для собственного места в учебниках пропаганды: нет, он в это, к сожалению, верит. Включить в это "союзное государство" он хотел бы Беларусь, Казахстан, нас – Украину и весь террариум из карликов-уродцев: Абхазии, Осетии, Приднестровья, "независимого Донбасса".

На постсоветском пространстве оказалось возможным "обломать" всех, кроме Украины. Поэтому как минимум Путину нужна так называемая "новороссия", не говоря уже о желании монополизировать Черное море.

Путин придумал свой план по другим странам / Фото Getty Images

Важно У Путина остался последний козырь

Путин хочет походить на Екатерину II

Россия хочет сделать в 21 веке то, что она уже сделала в 18-м. Тактика России никак не изменилась – украинцев снова зачищают и переселяют в Россию. В конце 18 века казаков переселили на Кубань, чтобы бороться с кавказскими народами, теперь кадыровцев посылают к нам.

Путин очень хочет походить на Екатерину II. Это без шансов: тогда империя формировалась, теперь распадается и это уже навсегда. Но агония империи звериная, и именно мы ее прекратить: это наша историческая миссия. Это и называется борьба Добра со Злом.

Также интересно – Генералы хотели отказать Путина от наступления: смотрите видео