Путин меняет риторику о Зеленском на фоне заявлений Трампа, – ISW

Российский диктатор Владимир Путин, похоже, меняет риторику в отношении Владимира Зеленского после заявлений Дональда Трампа. Президент страны-агрессора признал, что Зеленский является легитимным президентом Украины, хотя ранее заявлял обратное.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны.

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Что произошло в изменении риторики Путина в отношении Зеленского

Аналитики пишут, что 24 февраля Владимир Путин дал интервью кремлевскому журналисту Павлу Зарубину. Во время разговора российский диктатор заявил, что "выборы в Украине не проводят во время военного положения".

Это первое признание Путина того, что украинское законодательство запрещает выборы во время военного положения,

– отметили эксперты.

Путин заявил, что Зеленский "токсичен" для украинского общества и украинских военных и что глава Украины "проиграет любые будущие президентские выборы другим украинским политическим и военным лидерам". Такие заявления, вероятно, рассчитаны на украинскую и российскую аудиторию.

Утверждение Путина, что Зеленский непопулярный и вредный для Украины, являются попытками вбить клин между законной властью Украины и украинскими военными и населением.

Ранее Путин неоднократно заявлял, что Зеленский "не является легитимным лидером Украины" после того, как Украина не провела выборы в 2024 году из-за военного положения. Поэтому российский диктатор говорил, что Россия "не может вести переговоры с Зеленским".

"Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин и Зеленский должны вести переговоры, и Путин, вероятно, меняет свою риторику, чтобы объяснить российской внутренней аудитории свое решение участвовать в любых будущих переговорах с Зеленским", – пишет ISW.

Аналитики отметили, что Владимир Путин и другие официальные лица Кремля, вероятно, попытаются использовать любые украинские военные неудачи или различные мнения среди украинских официальных лиц, чтобы усилить российскую пропагандистскую информационную операцию и посеять распри в Украине.

К слову, российский диктатор во время интервью также заявил, что он "не против" сохранения украинской государственности. Но при условии, что территория Украины "не должна использоваться как враждебный плацдарм для России".