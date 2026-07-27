Путин может мобилизовать до 500 тысяч человек: Зеленский назвал переломную дату

Владимир Путин не готов остановить войну. Напротив, он планирует вывести его на новый уровень.

Данные разведки указывают, что глава Кремля готовится к усилению мобилизации в стране. Об этом сказал Владимир Зеленский в интервью Sky News.

Когда Путин проведет в России мобилизацию?

По словам президента, это произойдет после 21 сентября, то есть после выборов в Госдуму.

Поскольку Путин боится реакции населения, он прибегнет к скрытой мобилизации.

Глава Кремля начнет пополнять оккупационное войско в начале октября. Единственный способ помешать ему – создать проблемы с логистикой, оружием, бензином, дизелем, а также ввести тотальные санкции.

Зеленский отметил, что диктатор рассчитывает мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек. В этой связи у него могут возникнуть внутренние проблемы. Ведь значительный процент россиян выступает против мобилизации и войны. В то же время, они продолжают поддерживать Путина.

По словам президента, Кремль хочет как можно скорее бросить в бой новобранцев. Это означает, что он снова будет посылать на поле боя плохо подготовленных людей, и будет нести потери.

Отдельно Зеленский прокомментировал удары Украины по российским НПЗ и логистике. По мнению политика, они создают значительные затруднения для Путина. Русское население все больше испытывает последствия войны. А российский диктатор очень опасается неудобных вопросов и внутренних вызовов.