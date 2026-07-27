Об этом президент Украины сказал в интервью для Sky News .

Что является самым большим страхом Путина?

По словам Владимира Зеленского, из-за украинских ударов по НПЗ и российской логистике глава Кремля столкнулся с большим количеством внутренних проблем.

Люди спрашивают: "Где бензин? Что делать? Как жить без логистики? Без дизельного горючего?" Поэтому ситуация для него (Путина – 24 Канал) действительно очень сложная,

– сказал президент.

Он добавил, что Путин опасается собственного общества, внутренних вызовов, неудобных вопросов к себе и настроениям внутри страны.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что российский диктатор не готов остановить войну. По данным разведки, он планирует усилить скрытую мобилизацию после 21 сентября. Предварительно Путин хочет мобилизовать 300 – 500 тысяч новых солдат .

Кроме того, Москва хочет получить еще 30 тысяч военных из Северной Кореи. К их приему в Воронежской области агрессор готовится с июня.

22 июля Госдума России поддержала закон, разрешающий подписывать контракты по минобороны даже людям с непогашенными судимостями, в том числе за наркопреступления и участие в организованных преступных группировках.

Также в России расширяют правила гражданской обороны на случай мобилизации и военного положения. В ISW считают, что Кремль готовится к возможному объявлению мобилизации и протестов в этой связи.