Про це президент України сказав в інтерв'ю для Sky News.
Що є найбільшим страхом Путіна?
За словами Володимира Зеленського, через українські удари по НПЗ та російській логістиці глава Кремля зіткнувся з великою кількість внутрішніх проблем.
Люди питають: "Де бензин? Що робити? Як жити без логістики? Без дизельного пального?" Тому ситуація для нього (Путіна – 24 Канал) справді дуже складна,
– сказав президент.
Він додав, що Путін боїться власного суспільства, внутрішніх викликів, незручних запитань до себе та настроїв усередині країни.Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Окремо Зеленський підкреслив, що російський диктатор не готовий зупинити війну. За даними розвідки, він планує посилити приховану мобілізацію після 21 вересня. Попередньо, Путін хоче мобілізувати 300 – 500 тисяч нових солдатів.
Крім того, Москва хоче отримати ще 30 тисяч військових з Північної Кореї. До їх прийому у Воронезькій області агресор готується ще з червня.
22 липня Держдума Росії підтримала закон, який дозволяє підписувати контракти з міноборони навіть людям із непогашеними судимостями, зокрема за наркозлочини та участь в організованих злочинних угрупованнях.
Також у Росії розширюють правила цивільної оборони на випадок мобілізації та воєнного стану. В ISW вважають, що Кремль готується до можливого оголошення мобілізації та протестів у зв'язку з цим.