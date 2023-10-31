Путин молит о перемирии, но он его не получит: военная сводка от Свитана

И Путин, и Шойгу дружно молят мир о перемирии в Украине. Оно им необходимо, чтобы собрать новые силы и снова пойти в наступление, поэтому они его не получат.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной военной сводке на 24 Канале рассказал, что для организации "перемирия" россияне и совершали наступление на Авдеевку. Кроме того, стало известно о серьезном кризисе с горючим в России на фоне войны.

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Шойгу молит о перемирии

Свитан отметил, что россияне организовали наступление на Авдеевку перед тем, как Шойгу ехал в Китай. Их идеей было взять в окружение наш авдеевский гарнизон, а затем требовать перемирия, чтобы он мог выйти. Так в свое время они поступали с Дебальцевым.

Путинские войска не выдерживают давления наших войск на четырех направлениях. Это и Сватово, и Бахмут, и Роботино, и левый берег Херсонщины. Они постоянно дергают свои силы с одного направления на другое и не могут закрыть все свои проблемы, сил не хватает.

Погром в Дагестане

Кроме того, в самой России есть проблемы, с которыми Кремль не справляется. Их спецслужбы организовали погром в аэропорту Дагестана, и Путин "спалился", когда в эфире обвинил в этом украинцев. Мол, едва ли не сам Бандера командовал событиями там.

Такие события можно назвать "рязанским сахаром". Это связано с событиями перед Чеченской войной, когда российские спецслужбы взрывали многоэтажки. Именно в Рязани их поймали, когда закладывали взрывчатку под домом. Патрушев тогда придумывал, что это они раскладывали сахар.

Военная сводка от Свитана: смотрите видео

Шойгу – оленевод, не разбирающийся в блоках

А еще в Китае Шойгу запомнился тем, что издал очередной маразм о том, что НАТО подбирает тихоокеанский регион. Как отметил полковник запаса ВСУ, Шойгу снова показал, что он оленевод. В Тихом океане свое присутствие увеличивает США.

Американцы проводят воздушные учения с Южной Кореей и Японией. Токио, в частности, берет эскадрилью самолетов F-35, которые уже перебазировались туда из Аляски. Ну а что касается россиян, то очередной пример того, что даже у их руководства большие проблемы с географией.

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