Может упустить опасный момент: в Кремле набирает обороты неутешительная для Путина тенденция

В России все более заметной становится усталость от войны, и это видно не только по поведению обычных россиян. Показательны и поисковые запросы о завершении так называемой "СВО", и осторожные сигналы со стороны части элит, которым все труднее мириться с потерями, ударами по НПЗ и экономическими последствиями войны.

Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун в эфире 24 Канала пояснил, что Путин может недооценить нарастание недовольства в собственном окружении. По его словам, изменения в таких системах назревают постепенно, но проявляются внезапно, и в определенный момент страх может возникнуть уже не у окружения диктатора, а у него самого.

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Запросы россиян показывают иную картину

Путин пытается показать, что ситуация для него не является критической, но настроения внутри России уже не так легко скрыть за официальной риторикой. Показательной стала статистика поисковых запросов в "Яндексе": россияне все чаще ищут ответ на вопрос, когда закончится так называемая "СВО". За неделю таких запросов было 137 тысяч.

Это гораздо красноречивее, чем любые социологические опросы, проводимые официальным подразделением администрации президента,

– отметил Джигун.

Даже официальные опросы уже вынуждены фиксировать небольшое падение доверия к Путину. В закрытой и контролируемой системе это важный сигнал, ведь реальный уровень недовольства может быть значительно выше, чем показывают разрешенные Кремлем цифры.

Если они это признают, то на самом деле недовольных гораздо больше. И об этих 70–60 % уже не стоит говорить,

– сказал политолог.

Путин может и дальше прикрываться заявлениями о "достижении целей", захвате Донбасса или другими пропагандистскими формулами. Но рост запросов о конце войны показывает, что для части россиян эти объяснения уже не работают так, как раньше. Накопленная усталость становится не только социальным, но и политическим фактором, который Кремль может недооценить.

Элиты могут стать для Путина более опасными, чем настроения в обществе

Для Кремля риск заключается не только в том, что обычные россияне все чаще хотят завершения войны. Гораздо более чувствительным может оказаться недовольство внутри групп, на лояльности которых держится путинская система: политических элит, силовиков, армии и крупного бизнеса. Именно там все заметнее становятся различные интересы.

Все больше представителей российской промышленности и даже российских политиков позволяют себе говорить о том, что должно быть стремление к скорейшему завершению боевых действий,

– отметил Джигун.

Путин хорошо помнит мятеж Пригожина и боится внутреннего сопротивления, которое в следующий раз может принять уже иной масштаб и привести к иному результату. В его окружении существует несколько лагерей: армия, спецслужбы, бизнес-олигархические группы. Для одних продолжение войны – способ сохранить влияние, для других – источник все больших потерь.

Как кому-то не нравится, что война может закончиться, так же есть те, кому не нравится, когда сжигают их НПЗ и они теряют сотни миллионов долларов,

– пояснил политолог.

Такие процессы не всегда заметны сразу, потому что авторитарная система долго держится на страхе и показной лояльности. Но если недовольство будет накапливаться среди тех, кто обладает ресурсами и влиянием, Путин может упустить момент, когда страх перестанет действовать как главный предохранитель для его окружения.

Джигун объяснил, что может напугать Путина: смотрите видео