Есть большая проблема в отношении Путина, которую Трамп может не понимать

Дональд Трамп 20 января 2025 года официально станет президентом США. Вероятно, он и его команда, учитывая предыдущие обещания, будут пытаться достичь прекращения российско-украинской войны. Владимир Путин может использовать это для собственной выгоды, чтобы усилить свои войска на будущее.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что Путин может играть с Трампом, хитрить и обманывать. Кремлевский диктатор, по его мнению, договоронепридантий.

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Путин нарушает все обещания

Путину очень сложно верить, ведь он многократно нарушил все международные нормы и взятые на Россию обязанности.

Он человек, который одержим властью. Она дает ему не только чрезвычайные богатства, но и продлевает жизнь. Поэтому Путин может договариваться с Трампом, но эти договоренности не будут стоить ничего,

– высказался Геннадий Гудков.

Он считает, что Запад должен иметь целью не только победить Россию, но и свергнуть режим Путина. Вероятно, это единственный способ достичь мира в Украине.

Интересно! Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что к переговорному процессу между Украиной и Россией должны присоединиться все страны коалиции "Рамштайн", чтобы создать единый дипломатический фронт, способный противостоять агрессору. По его мнению, это будет способствовать реализации взаимовыгодных инициатив, в частности в сфере природных ресурсов, что могут сделать политику Трампа более проукраинской.

Гудков отметил, что не стоит верить в договоренности с кремлевским диктатором. Путин согласится на перемирие только тогда, когда ему это будет выгодно, чтобы усилить свои военные возможности.

У него есть время на игры с Трампом, а вот у президента США нет, ведь его срок продлится всего 4 года, а Путин может быть у власти гораздо дольше. Ситуация тревожная. Трамп этого не понимает,

– сказал политик.

С Путиным невозможно договориться, ведь через несколько лет, по его словам, Россия любые соглашения может аннулировать.