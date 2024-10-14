Глава разведки Германии предупредил, что Путин может атаковать НАТО и назвал сроки

Россия представляет прямую военную угрозу. Страна-агрессор способна атаковать территорию НАТО в течение ближайших 6 лет.

Об этом заявил глава федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль на слушаниях в комитете парламентского контроля Бундестага, пишет N-TV. По его словам, Кремль рассматривает Запад, и Германию в частности как врага.

Смотрите также "Напряглись еще 2 страны": чем может обернуться сотрудничество России и КНДР

Самое позднее до конца этого десятилетия российские войска будут в состоянии напасть на НАТО,

– заявил Каль.

Ви заметил, что Германия является второй крупнейшей страной, которая поддерживает Украину, противостоящую вторжению России. Поэтому, Берлин находится в прямом конфликте с Россией.

"Шансы на то, что НАТО в какой-то момент применит свой пункт о взаимной обороне, высоки", – добавил Каль.

При этом, чиновник считает, что Путин хочет расширить сферу влияния Кремля в Европе и вытеснить военные силы США с континента, поскольку расходы США на оборону превышают уровень Европейского Союза.

Каль отметил, что российский диктатор сосредоточен не только на Украине, но и обеспокоен "новым мировым порядком". Он отметил, что российские спецслужбы все чаще используют все имеющиеся средства.