Про це заявив голова федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль на слуханнях у комітеті парламентського контролю Бундестагу, пише N-TV. За його словами, Кремль розглядає Захід, і Німеччину зокрема як ворога.

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Найпізніше до кінця цього десятиліття російські війська будуть в змозі напасти на НАТО,

– заявив Каль.

Він зауважив, що Німеччина є другою найбільшою країною, яка підтримує Україну, що протистоїть вторгненню Росії. Відтак, Берлін перебуває у прямому конфлікті з Росією.

"Шанси на те, що НАТО в якийсь момент застосує свій пункт про взаємну оборону, високі", – додав Каль.

При цьому, чиновник вважає, що Путін хоче розширити сферу впливу Кремля в Європі та витіснити військові сили США з континенту, оскільки витрати США на оборону перевищують рівень Європейського Союзу.

Каль зазначив, що російський диктатор зосереджений не лише на Україні, а й стурбований "новим світовим порядком". Він наголосив, що російські спецслужби все частіше використовують всі наявні засоби.