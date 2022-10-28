Чего боится диктатор
Как заявления Путина о Сулеймане и саммите "Большой двадцатки" между собой связаны – объяснил политтехнолог Михаил Шейтельман. Свое мнение он высказал на стриме 24 канала.
Внимание Путин играет на страхе россиян, – политолог проанализировал речь Путина на Валдае
Так, по словам политтехнолога, Путин упомянул иранского генерала Сулеймани более чем через 2 года после его смерти. Сулейман считает главным архитектором войны в Сирии. Говорят, именно он убедил Россию вмешаться в нее, что изменило расклад сил внутри страны.
Путина возмутило то, что якобы Сулейман в качестве "государственного деятеля" был убит на территории третьей страны. Однако его это разозлило почему-то только сейчас,
– заметил Шейтельман.
Кроме этого, в Иране 25 октября был ликвидирован полковник Исламской революции, который мог отвечать за дроны для России, и одного из командиров организации "Басидж".
Вероятно, президент страны-террористки опасается, что его тоже могут ликвидировать.
"Это именно те две причины, почему он не поедет на G20. Особенно после того, как Латвия, Эстония и Польша признали Россию страной-спонсором терроризма. Он понимает, что Блинкен (госсек США – 24 канал) тоже это может сделать на саммите и попросить выдать им Путина", – отметил Шейтельман.
Кстати – полный стрим с Михаилом Шейтельманом: смотрите видео
Путинская речь в Валдае: главное
- Российский диктатор Владимир Путин выступил с речью на сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября.
- Он еще раз отметился рядом циничных заявлений, из которых можно выделить 2 основных тезиса .
- Путин начал речь по традиционным обвинениям в сторону Запада. По его мнению, не российские оккупанты, а именно Запад, сделал ряд шагов на обострение войны в Украине.
- Более того, диктатор обвинил Запад в разжигании конфликтов на Тайване и других регионах, в продовольственном кризисе, а также разрушении газопроводов "Северный поток".
- В заключение диктатор издал, что пытался найти общий язык с Западом, однако якобы получил отказ в сотрудничестве. Он абсурдно призвал "жить дружно , вести диалоги и укреплять доверие".