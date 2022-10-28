Чого боїться диктатор
Як заяви Путіна про Сулеймані та саміт "Великої двадцятки" між собою пов'язані – пояснив політтехнолог Михайло Шейтельман. Свою думку він висловив на стрімі 24 каналу.
Увага Путін грає на страху росіян, – політолог проаналізував промову Путіна на Валдаї
Так, за словами політтехнолога, Путін згадав іранського генерала Сулеймані більш як за 2 роки після його смерті. Сулеймані вважають головним архітектором війни в Сирії. Кажуть, саме він переконав Росію втрутитися в неї, що змінило розклад сил всередині країни.
Путіна обурило те, що нібито Сулеймані як "державного діяча" вбили на території третьої країни. Однак його це розізлило чомусь лише зараз,
– зауважив Шейтельман.
Крім цього, в Ірані 25 жовтня ліквідували полковника Ісламської революції, який міг відповідати за дрони для росії, та одного із командирів організації "Басідж".
Ймовірно, президент країни-терористки побоюється, що його теж можуть ліквідувати.
"Це саме ті дві причини, чому він не поїхде на G20. Особливо, після того, як Латвія, Естонія та Польща визнали Росію країною-спонсором териризму. Він розуміє, що Блінкен (держсек США – 24 канал) теж це може зробити на саміті та попросити видати їм Путіна", – зазначив Шейтельман.
До речі – повний стрім з Михайлом Шейтельманом: дивіться відео
Путінська промова у Валдаї: головне
- Російський диктатор Владімір Путін виступив з промовою на сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" 27 жовтня.
- Він вкотре відзначився низкою цинічних заяв, з яких можна виділити 2 головні тези.
- Путін розпочав промову із традиційних звинувачень у бік Заходу. На його думку, не російські окупанти, а саме Захід, зробив низку кроків на загострення війни в Україні.
- Щобільше, диктатор звинуватив Захід у розпалюванні конфліктів на Тайвані та в інших регіонах, у продовольчій кризі, а також руйнуванні газопроводів "Північний потік".
- Насамкінець диктатор видав, що намагався порозумітися із Заходом, однак буцімто отримав відмову в співпраці. Він абсурдно закликав "жити дружно, вести діалоги та зміцнювати довіру".