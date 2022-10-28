Чого боїться диктатор

Як заяви Путіна про Сулеймані та саміт "Великої двадцятки" між собою пов'язані – пояснив політтехнолог Михайло Шейтельман. Свою думку він висловив на стрімі 24 каналу.

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Нагадаємо! Наказ про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані особисто віддав тогочасний президент США Дональд Трамп. У ніч на 3 січня 2020 року Сполучені Штати завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили іранського генерала та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.

Так, за словами політтехнолога, Путін згадав іранського генерала Сулеймані більш як за 2 роки після його смерті. Сулеймані вважають головним архітектором війни в Сирії. Кажуть, саме він переконав Росію втрутитися в неї, що змінило розклад сил всередині країни.​

Путіна обурило те, що нібито Сулеймані як "державного діяча" вбили на території третьої країни. Однак його це розізлило чомусь лише зараз,

– зауважив Шейтельман.

Крім цього, в Ірані 25 жовтня ліквідували полковника Ісламської революції, який міг відповідати за дрони для росії, та одного із командирів організації "Басідж".

Ймовірно, президент країни-терористки побоюється, що його теж можуть ліквідувати.

"Це саме ті дві причини, чому він не поїхде на G20. Особливо, після того, як Латвія, Естонія та Польща визнали Росію країною-спонсором териризму. Він розуміє, що Блінкен (держсек США – 24 канал) теж це може зробити на саміті та попросити видати їм Путіна", – зазначив Шейтельман.

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