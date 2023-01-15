К чему готовится Путин: Жданов предположил сценарий развития войны

Украинская разведка сообщает, что Владимир Путин пытается перевести российскую промышленность на военные рельсы и готовится к длительной войне. Однако у России нет на это времени.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал на стриме своего ютуб-канала, сообщает 24 Канал. По его словам, летом был принят закон о мобилизации экономики России, а в конце лета – постановление правительства. И только сейчас, полгода спустя, россияне начинают выполнять соответствующие мероприятия.

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Россия не может справиться с наплывом мобилизованных

По мнению военного эксперта, это инерционность бюрократической машины страны-агрессора.

Он предположил, что промышленность может перейти на мобилизационные рельсы летом, а возможно, ближе к осени этого года.

Это может свидетельствовать о том, что Путин все же готовится объявить военное положение в России и, скорее всего, всеобщую мобилизацию с закрытием границ. Очевидно он не сможет избежать этих мер,

– считает Жданов.

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Впрочем, военный эксперт отметил, что сейчас сложно понять, кого и куда оккупанты будут мобилизовывать в таких масштабах.

"Тем более, учитывая, что они не могут справиться с сегодняшним наплывом мобилизованных и у них постоянно возникают проблемы", – подчеркнул Олег Жданов.

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