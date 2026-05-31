Однако Владимир Путин мог бы остановить войну в Украине, если бы сработали определенные факторы. Об этом 24 Каналу рассказал бывший секретарь польской делегации в парламенте НАТО Петр Кульпа, подчеркнув, какая страна может сыграть ключевую роль по влиянию на Кремль.

Какие перспективы сейчас у Кремля?

Кульпа назвал три условия, при которых Владимир Путин может прекратить боевые действия в Украине.

"Во-первых, если бы из Пекина поступило решение о том, что Россия обязана остановить войну против Украины, оно безусловно было бы выполнено. Москва ведет эту войну, ослабляя себя и укрепляя Пекин. Эта война в геополитическом аспекте работает в пользу Китая", – объяснил он.

Во-вторых, Путина может остановить дезинтеграция системы в России. Если произойдет в стране что-то вроде мятежа Евгения Пригожина, который он совершил в 2023 году, тогда, по словам экс-члена парламента НАТО, может выясниться, что никто не захочет защищать Путина и его окружение.

В-третьих, в России возможно бюрократическое разрушение. Когда, например, в Хабаровске или другом регионе принимают решение не отправлять налоги в центр и вообще отказываются выполнять приказы Кремля. При этом режим Путина не может ничего сделать, чтобы их заставить это исполнить,

– отметил Петр Кульпа.

Кроме того, меняется динамика поддержки Путина, потому что в России происходят экономические проблемы – речь идет о 35 – 40% бюджетного дефицита. Это, по его мнению, создает реальный сценарий распада страны.

К слову. Рейтинги поддержки Владимира Путина в России резко падают. По информации Службы внешней разведки Украины, чтобы прекратить этот процесс, российский аналитический центр "ВЦИОМ" даже изменит метод опроса россиян. С мая 2026 года вместо телефонных интервью респондентов была введена "комбинированная выборка". Речь идет о том, что теперь половина, опрашиваемых, будет отвечать по прежнему по телефону. Другая половина респондентов будет опрашиваться дома во время обхода квартир.



Ранее во время телефонных опросов люди чаще выражали раздражение и недовольство властью. А во время поквартирных обходов фиксируется меньше негативных отзывов. После введения нового способа опроса рейтинги российской власти улучшились. Только в течение недели уровень одобрения вырос до 66,8 процента, а доверия – до 72,1 процента.

"Именно поэтому Путин поехал в Пекин – чтобы просить о финансовой поддержке. Он готов продать все что угодно. А Китай ставит на то, что США больше заинтересованы в том, чтобы Россия не развалилась, и будут вкладываться в это. Пекин таким образом пытается сломить Вашингтон, заставляя его поддерживать Москву", – отметил он.

Поэтому, как считает экс-секретарь польской делегации в парламенте НАТО, сегодня для Кремля единственная перспектива – замораживать боевые действия и превращаться в Северную Корею.

Что происходит в России?

Издание The Economist пишет о том, что ситуация в России в результате войны в Украине зашла в тупик. Журналисты цитируют бывшего высокопоставленного чиновника российского правительства, который считает, что война России дошла до "цугцванга", когда любой ход только ухудшает позицию.

Издание отмечает, что до конца 2026 года станет известно, как Кремль отреагирует на возрождение военных возможностей Украины. А также – как Дональд Трамп переживет тот факт, что его "предсказания" относительно того, что Киев "не имеет карт", не сбылись. Украина, как пишет The Economist, пока имеет неплохие карты, а дальше будет иметь еще лучше.

Также руководитель разведки Эстонии Каупо Розин заметил, что через несколько месяцев Путин уже не сможет вести переговоры с позиции силы. Поскольку в России продолжаются серьезные экономические, а также общественные и военные проблемы, то время "действует не в ее пользу". По словам Розина, в Кремле пришли к выводу, что ситуация на фронте складывается для них не очень хорошо. Поэтому в России уже не слышно разговоров о полной победе.