Путин активно готовится: на какой рискованный шаг пойдет Кремль и при чем здесь Беларусь
- Россия может рассматривать вариант открытия второго фронта в Европе, воспользовавшись расколом между США и союзниками по НАТО.
- Кремль пытается вовлечь Беларусь в войну, ведь это позволит усилить логистические возможности России для атак, но Лукашенко боится последствий этого.
В МИД России заявили, что сейчас переговоры с Украиной не в приоритете. Россияне понимают, что находятся в новой фазе мирового политического хаоса. Его принес Трамп как только началась его вторая каденция. Есть ощутимый раскол по линии США и их союзников по НАТО.
Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Артем Бронжуков, добавив, что учитывая это российский диктатор может рассматривать несколько вариантов дальнейших шагов, в частности – открыть второй фронт на территории Европы.
Чем хочет воспользоваться Путин?
Путин, который пошел на авантюру, начав нападение на Украину, значительно ослабил свою историческую значимость для России. Сегодня, по словам политолога, он выглядит неудачником, который полез на украинские земли, планируя одержать победу за 3 дня, но как следствие получил затяжную войну.
Потенциальные шаги для открытия второго фронта, например, в одной из стран Балтии, или наступление на государства НАТО, для главы Кремля, по мнению Бронжукова, сейчас выглядят благоприятным сценарием. Ведь США отказываются от роли "мирового полицейского". Вашингтон не готов инвестировать в безопасность на европейском континенте.
Для Путина это определенная возможность. Представим ситуацию, когда он проводит гибридные действия в Эстонии, создает в Нарве так называемую народную республику, не получает на это никакого ответа от НАТО, тогда он подтвердит тезис, что Альянс существует только в юридической плоскости, а реальной силы не имеет. Тогда Путин будет тем политиком, который забьет последний гвоздь в НАТО,
– пояснил Бронжуков.
По словам политолога, для главы Кремля это очевидно очень привлекательный сценарий. На фоне потери влияния таким образом он может попытаться перевернуть для себя условную шахматную партию, которая сейчас складывается не в его пользу.
Сегодня США и Европа находятся в стадии перманентного конфликта, не готовы действовать сосредоточенно в отношении тех угроз, которые существуют. К тому же американцы, начав войну против Ирана, дестабилизировали мир, посеяли хаос. Вот этим сейчас пытается воспользоваться Путин. Россия не раз угрожала европейским государствам.
Кремль хочет приобщить к войне Беларусь
Политолог пришел к выводу, что глава Кремля пытается с первого дня затянуть в войну Беларусь. Однако Лукашенко изо всех сил отмахивается от этого, хотя сам является представителем людоедского режима. Однако он понимает, что такой сценарий может обернуться для него не просто окончанием его диктаторских полномочий, но и, со слов Бронжукова, но и проигрывается ситуация с Каддафи, когда был ликвидирован.
Для России очень важно использовать Беларусь, потому что это неплохой плацдарм для проведения боевых действий против стран Балтии, Польши. Это значительно усилит возможности Путина в логистическом контексте,
– озвучил Бронжуков.
Если Европа найдет собственную субъектность, переведет фокус своего внимания с бесконечного количества саммитов и разговоров к конкретным действиям, тогда у России шансов, по убеждению политолога, будет немного. Он пояснил, что если сравнить даже экономические потенциалы стран ЕС и России, то весь Евросоюз – это ориентировочно 20 триллионов евро ежегодно, это вторая экономика мира. Поэтому, по его мнению, Кремль, даже опираясь на своих союзников, войну против Европы не выведет.
"Единственный благоприятный сценарий для россиян, который может обернуться положительным результатом, это если все будут выражать "глубокую обеспокоенность", как это было в случае с Украиной, давать какое-то оружие Эстонии, но не будут готовы присоединяться собственными войсками", – отметил политолог.
Бронжуков продолжил, что россияне сейчас готовятся, создают для себя удачный плацдарм. Как только они будут уверены, что адекватного и решительного ответа на их действия не будет, то начнут проактивно открывать второй фронт. Он прогнозирует, что это может начаться в виде гибридных атак дронами или провокаций по созданию квазигосударств.
Подытоживая, политолог отметил, что Путин ведет подготовку, в частности есть информация о создании баз для запуска дронов на территории Беларуси. Европейские страны должным образом на это не реагируют, хотя могли бы совместно с Украиной создать пространство безопасности (в контексте ПВО). Их реакция, по словам Бронжукова, стала очередным шагом, который дает понять России, что она может двигаться дальше.
Заметьте! Заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси, оппозиционер Павел Латушко уверен, что Лукашенко очень переживает тем, что дал согласие Путину разместить на белорусской территории площадки для запуска БпЛА. Диктатор боится, что Украина может на это ответить или ракетным ударом, или приходом ДРГ, которые уничтожат эти российские установки.
Решится ли Путин напасть на Европу: прогнозы экспертов
Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман считает маловероятным, что Путин решит сейчас начинать новую войну, ведь его армия истощена боями в Украине. Однако он не исключает, что Кремль может попытаться прощупать мощь НАТО, чтобы проверить готовы ли его члены к совместному сопротивлению. По его мнению, Россия решится только на локальную акцию.
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что, что Россия развивает военную инфраструктуру у границы с Финляндией уже в течение нескольких лет, что может использовать, начав агрессию. Россияне улучшают пограничные дороги, создают новые логистические маршруты на границах с другими государствами. Он убежден, что Кремль готовится к определенным действиям в сторону Европы.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что Путин рассматривает возможность начать гибридные операции против стран Балтии раньше, чем планировал. Сегодня, по его словам, геополитическая ситуация для этого благоприятная. Он указал на то, что постоянные споры внутри НАТО создают раскол и тем самым ослабляют его. Этим может воспользоваться Россия.