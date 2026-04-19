Путин активно готовится: на какой рискованный шаг пойдет Кремль и при чем здесь Беларусь

В МИД России заявили, что сейчас переговоры с Украиной не в приоритете. Россияне понимают, что находятся в новой фазе мирового политического хаоса. Его принес Трамп как только началась его вторая каденция. Есть ощутимый раскол по линии США и их союзников по НАТО.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Артем Бронжуков, добавив, что учитывая это российский диктатор может рассматривать несколько вариантов дальнейших шагов, в частности – открыть второй фронт на территории Европы.

Чем хочет воспользоваться Путин?

Путин, который пошел на авантюру, начав нападение на Украину, значительно ослабил свою историческую значимость для России. Сегодня, по словам политолога, он выглядит неудачником, который полез на украинские земли, планируя одержать победу за 3 дня, но как следствие получил затяжную войну.

Потенциальные шаги для открытия второго фронта, например, в одной из стран Балтии, или наступление на государства НАТО, для главы Кремля, по мнению Бронжукова, сейчас выглядят благоприятным сценарием. Ведь США отказываются от роли "мирового полицейского". Вашингтон не готов инвестировать в безопасность на европейском континенте.

Для Путина это определенная возможность. Представим ситуацию, когда он проводит гибридные действия в Эстонии, создает в Нарве так называемую народную республику, не получает на это никакого ответа от НАТО, тогда он подтвердит тезис, что Альянс существует только в юридической плоскости, а реальной силы не имеет. Тогда Путин будет тем политиком, который забьет последний гвоздь в НАТО,

– пояснил Бронжуков.

По словам политолога, для главы Кремля это очевидно очень привлекательный сценарий. На фоне потери влияния таким образом он может попытаться перевернуть для себя условную шахматную партию, которая сейчас складывается не в его пользу.

Сегодня США и Европа находятся в стадии перманентного конфликта, не готовы действовать сосредоточенно в отношении тех угроз, которые существуют. К тому же американцы, начав войну против Ирана, дестабилизировали мир, посеяли хаос. Вот этим сейчас пытается воспользоваться Путин. Россия не раз угрожала европейским государствам.

Кремль хочет приобщить к войне Беларусь

Политолог пришел к выводу, что глава Кремля пытается с первого дня затянуть в войну Беларусь. Однако Лукашенко изо всех сил отмахивается от этого, хотя сам является представителем людоедского режима. Однако он понимает, что такой сценарий может обернуться для него не просто окончанием его диктаторских полномочий, но и, со слов Бронжукова, но и проигрывается ситуация с Каддафи, когда был ликвидирован.

Для России очень важно использовать Беларусь, потому что это неплохой плацдарм для проведения боевых действий против стран Балтии, Польши. Это значительно усилит возможности Путина в логистическом контексте,

– озвучил Бронжуков.

Если Европа найдет собственную субъектность, переведет фокус своего внимания с бесконечного количества саммитов и разговоров к конкретным действиям, тогда у России шансов, по убеждению политолога, будет немного. Он пояснил, что если сравнить даже экономические потенциалы стран ЕС и России, то весь Евросоюз – это ориентировочно 20 триллионов евро ежегодно, это вторая экономика мира. Поэтому, по его мнению, Кремль, даже опираясь на своих союзников, войну против Европы не выведет.

"Единственный благоприятный сценарий для россиян, который может обернуться положительным результатом, это если все будут выражать "глубокую обеспокоенность", как это было в случае с Украиной, давать какое-то оружие Эстонии, но не будут готовы присоединяться собственными войсками", – отметил политолог.

Бронжуков продолжил, что россияне сейчас готовятся, создают для себя удачный плацдарм. Как только они будут уверены, что адекватного и решительного ответа на их действия не будет, то начнут проактивно открывать второй фронт. Он прогнозирует, что это может начаться в виде гибридных атак дронами или провокаций по созданию квазигосударств.

Подытоживая, политолог отметил, что Путин ведет подготовку, в частности есть информация о создании баз для запуска дронов на территории Беларуси. Европейские страны должным образом на это не реагируют, хотя могли бы совместно с Украиной создать пространство безопасности (в контексте ПВО). Их реакция, по словам Бронжукова, стала очередным шагом, который дает понять России, что она может двигаться дальше.

Заметьте! Заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси, оппозиционер Павел Латушко уверен, что Лукашенко очень переживает тем, что дал согласие Путину разместить на белорусской территории площадки для запуска БпЛА. Диктатор боится, что Украина может на это ответить или ракетным ударом, или приходом ДРГ, которые уничтожат эти российские установки.

