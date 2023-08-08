Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Михаил Шейтельман. Это будет своеобразная демонстрация так называемой "верхушке", что он все еще президент.

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"Путину хочется полететь в Турцию. Он хочет показать "верхушке", что он все еще президент, может куда-то поехать, мол съездил – и его не арестовали, "не выбрасывайте меня на обочину истории"", – объяснил Шейтельман.

Выбор из двух плохих вариантов

Путину нужно ехать в Турцию, чтобы удержать эту так называемую "верхушку" возле себя. Если он будет невыездным, то не сможет защитить их бизнес и станет неинтересным для них. Яркий пример – саммит БРИКС в ЮАР, куда Путина попросили лично не приезжать.

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Другая сторона – российский диктатор будет зависеть от капризов Эрдогана, считает Шейтельман. Захочет ли он его арестовать или нет.

"Эрдоган не может давать гарантии. Он всего лишь президент, а государство в Турции – демократическое. И некий начальник полиции может задержать Путина в связи с ордером Гааги. Физически его туда не отправят, конечно, но Путину будет неприятно", – добавил политтехнолог.

Вероятный визит Путина в Турцию: основное