Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Михаил Шейтельман. Это будет своеобразная демонстрация так называемой "верхушке", что он все еще президент.
Смотрите также Последний шанс Лукашенко: сможет ли Путин втянуть Беларусь в войну с Украиной
"Путину хочется полететь в Турцию. Он хочет показать "верхушке", что он все еще президент, может куда-то поехать, мол съездил – и его не арестовали, "не выбрасывайте меня на обочину истории"", – объяснил Шейтельман.
Выбор из двух плохих вариантов
Путину нужно ехать в Турцию, чтобы удержать эту так называемую "верхушку" возле себя. Если он будет невыездным, то не сможет защитить их бизнес и станет неинтересным для них. Яркий пример – саммит БРИКС в ЮАР, куда Путина попросили лично не приезжать.
Михаил Шейтельман о вероятном визите Путина в Турцию: смотреть видео
Другая сторона – российский диктатор будет зависеть от капризов Эрдогана, считает Шейтельман. Захочет ли он его арестовать или нет.
"Эрдоган не может давать гарантии. Он всего лишь президент, а государство в Турции – демократическое. И некий начальник полиции может задержать Путина в связи с ордером Гааги. Физически его туда не отправят, конечно, но Путину будет неприятно", – добавил политтехнолог.
Вероятный визит Путина в Турцию: основное
- 2 августа Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным во время которого говорилось о зерновом соглашении. Стало известно, что спикеры договорились о совместной встрече в августе в Турции.
- Больше всего беспокоит Путина вопросы безопасности. Ведь из-за ордера Международного уголовного суда он фактически стал невыездным. Турция является подписантом Римского устава, но он не ратифицирован местным парламентом. Соответственно, страна может не выполнять требования.
- Некоторые эксперты считают, что Путин все же побоится лететь в Турцию лично и отправит туда своего двойника. А вот Эрдоган может выдвинуть категорические условия по зерновому соглашению.