Про це 24 Каналу відзначив політтехнолог Михайло Шейтельман. Це буде своєрідна демонстрація так званій "верхівці", що він все ще президент.

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"Путіну хочеться полетіти до Туреччини. Він хоче показати "верхівці", що він все ще президент, може кудись виїхати, мовляв з’їздив – і його не арештували, "не викидайте мене на узбіччя історії"", – пояснив Шейтельман.

Вибір з двох поганих варіантів

Путіну треба їхати до Туреччини, щоб втримати цю так звану "верхівку" біля себе. Якщо він буде невиїзним, то не зможе захистити їхні бізнеси і стане нецікавим для них. Яскравий приклад – саміт БРІКС в ПАР, куди Путіна попросили особисто не приїздити.

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Інший бік – російський диктатор залежатиме від примх Ердогана, вважає Шейтельман. Захоче він його заарештувати чи ні.

"Ердоган не може давати гарантії. Він усього лише президент, а держава в Туреччині – демократична. І якийсь начальник поліції може затримати Путіна у зв'язку з ордером Гааги. Фізично його туди не відправлять, звісно, але Путіну буде неприємно", – додав політтехнолог.

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