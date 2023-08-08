Про це 24 Каналу відзначив політтехнолог Михайло Шейтельман. Це буде своєрідна демонстрація так званій "верхівці", що він все ще президент.
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"Путіну хочеться полетіти до Туреччини. Він хоче показати "верхівці", що він все ще президент, може кудись виїхати, мовляв з’їздив – і його не арештували, "не викидайте мене на узбіччя історії"", – пояснив Шейтельман.
Вибір з двох поганих варіантів
Путіну треба їхати до Туреччини, щоб втримати цю так звану "верхівку" біля себе. Якщо він буде невиїзним, то не зможе захистити їхні бізнеси і стане нецікавим для них. Яскравий приклад – саміт БРІКС в ПАР, куди Путіна попросили особисто не приїздити.
Михайло Шейтельман про ймовірний візит Путіна до Туреччини: дивитись відео
Інший бік – російський диктатор залежатиме від примх Ердогана, вважає Шейтельман. Захоче він його заарештувати чи ні.
"Ердоган не може давати гарантії. Він усього лише президент, а держава в Туреччині – демократична. І якийсь начальник поліції може затримати Путіна у зв'язку з ордером Гааги. Фізично його туди не відправлять, звісно, але Путіну буде неприємно", – додав політтехнолог.
Ймовірний візит Путіна до Туреччини: основне
- 2 серпня Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з Владміром Путіним під час якої мовилося про зернову угоду. Стало відомо, що спікери домовилися про спільну зустріч у серпні в Туреччині.
- Найбільше непокоїть Путіна питання безпеки. Адже через ордер Міжнародного кримінального суду він фактично став невиїзним. Туреччина є підписантом Римського статуту, але він не ратифікований місцевим парламентом. Відповідно країна може не виконувати вимоги.
- Деякі експерти вважають, що Путін все ж побоїться летіти до Туреччини особисто і відправить туди свого двійника. А от Ердоган може висунути категоричні умови щодо зернової угоди.