Таку думку 24 Каналу припустив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Попри все, Путін боїться ордеру Міжнародного кримінального суду і йому треба 100% гарантії безпеки.

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Полетить чи ні

Ердоган – людина слова. Тому якщо він гарантуватиме безпеку Путіну, то навряд чи його арештують в Туреччині.

Я переконаний, що Путін особисто туди не полетить – відправить двійника. Але є велика ймовірність, що цього може не статися. Дуже тисне на Путіна ордер МКС, він відмовлявся і від менш ризикованих поїздок. Тому відправить двійника, який поторгує трохи обличчям,

– припустив політтехнолог.

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Відомо, що у Туреччині Путін та Ердоган можуть обговорити питання зернової угоди. Зокрема, її відновлення. Турецький лідер має намір запропонувати відновити мирні переговори щодо України.

"Ердоган може спокійно сказати, що вони самі охоронятимуть ці кораблі. Будь-яка спроба їх атакувати в Чорноморській акваторії буде прирівняна до агресії в тому числі проти Туреччини. Не на камери – кулуарно. Всі пам'ятають російський літак, який порушив повітряний простір Туреччини і був збитий", – нагадав Тизенгаузен.

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