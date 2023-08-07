Такое мнение 24 Каналу предположил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Несмотря на все, Путин боится ордера Международного уголовного суда и ему нужна 100% гарантия безопасности.
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Улетит или нет
Эрдоган – человек слова. Поэтому, если он будет обеспечивать безопасность Путину, то вряд ли его арестуют в Турции.
Я убежден, что Путин лично туда не улетит – отправит двойника. Но есть вероятность, что этого может не произойти. Очень давит на Путина ордер МУС, он отказывался и от менее рискованных поездок. Поэтому отправит двойника, который поторгует немного лицом,
– предположил политтехнолог.
Борис Тизенгаузен о вероятной поездке Путина в Турцию: смотреть видео
Известно, что в Турции Путин и Эрдоган могут обсудить вопрос о зерновом соглашении. В частности, его восстановление. Турецкий лидер намерен предложить возобновить мирные переговоры по Украине.
"Эрдоган может спокойно сказать, что они сами будут охранять эти корабли. Любая попытка их атаковать в Черноморской акватории будет приравнена к агрессии в том числе против Турции. Не на камеры – кулуарно. Все помнят российский самолет, нарушивший воздушное пространство Турции и который был сбит", – напомнил Тизенгаузен.
Вероятная поездка Путина в Турцию: что известно
- 2 августа президент Турции Реджеп Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Основной темой разговора было зерновое соглашение. Впрочем, во время нее спикеры договорились о поездке Путина в Турцию.
- Основная проблема для Путина – вопросы безопасности, связанные с ордером Международного уголовного суда. Турция является подписантом Римского устава, но он не ратифицирован местным парламентом. Соответственно, страна может не выполнять требования.
- Ожидается, что на встрече в Турции будут обсуждаться ход войны, дипломатические контакты Турции, стратегии для продолжения нормальной работы зернового коридора.