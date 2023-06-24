Следующие 24 часа для Путина будут критическими, – CNN

Российский президент Владимир Путин столкнулся с огромной угрозой своей власти в результате мятежа своего "повара" Евгения Пригожина. Журналисты CNN предполагают, что следующие 24 часа будут иметь кардинальное значение для российского диктатора.

В издании также отметили, что эта угроза является самой большой с момента его прихода к власти в 2000 году. Несмотря на это, журналисты подчеркнули, что это событие было "неизбежным и невозможным одновременно".

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Путин может потерять власть через 24 часа

Журналисты CNN отметили, что привыкли считать Путина "искусным тактиком". Несмотря на это, они с интересом наблюдают за тем, как он может потерять власть "в ядерном государстве".

Потрясающе наблюдать, как видимость тотального контроля, которую он поддерживал все это время, главное преимущество его автократии, рушится за одну ночь,

– говорится в материале.

Они отметили, что неизбежной потерю Путиным власти считали потому, что только такая однородно закрытая и невосприимчивая к критике система, как Кремль, может в очередной раз пережить ужасную авантюру, как мятеж Пригожина. Однако этого пока нет в российской армии.

А невозможной считали потому, что критиков Путина просто убирают, либо выбрасывают из окон, либо жестоко травят. Кроме того, российская армия столкнулась с таким явлением, как братоубийство – направление оружия на своих сослуживцев. Это сейчас единственное, что может спасти московскую элиту от краха.

Путин имел возможность исправить ситуацию

В издании предполагают, что подразделения "Вагнера" планировали свой мятеж в течение определенного времени. Поэтому оправдание относительно якобы авиаудара по лагерю "Вагнера" в лесу не слишком убедительно.

"Силы наемников очень быстро собрались и продвинулись в Ростов. Это трудно сделать спонтанно за один день", – сказали журналисты.

Также авторы отмечают, что Пригожин, вероятно, мечтал, что сможет подтолкнуть Путина к смене руководства Министерства обороны России. Однако обращение Путина утром 24 июня уничтожило эту перспективу.

Теперь перед российской элитой стоит экзистенциальный выбор – между шатающимся режимом президента и темным, наемным Франкенштейном (Пригожиным – 24 Канал), которого она создала для выполнения грязной работы и который обернулся против своих хозяев,

– подчеркнули в издании.

Несмотря на это, журналисты говорят, что не стоит ожидать "катастрофических последствий", ведь этот мятеж еще не завершился.

Не стоит пока ждать перемен

Авторы издания говорят, что этот мятеж, вероятно, изменит ход войны в пользу Украины. Однако предостерегают от возможных последствий, которые могут напоминать события 1917 года, когда русский царь Николай II потерял свою власть.

Справка! Во время Первой мировой войны российский император Николай II, равно как сейчас Путин, не рассчитал мощь российской армии, отправив на убой миллионы солдат. После этого в стране началась Большевистская революция, которая якобы должна была привести к изменениям в стране.

Однако впоследствии стало ясно, что Советский Союз такая же империя, какой и была до этого Россия, поэтому результаты восстания не были положительными и ожидаемыми.

Авторы отмечают, что Пригожин может не победить в этом мятеже, а "столпы" Кремля могут даже не разрушиться. Однако они подчеркивают, что ослабленный Путин может делать иррациональные вещи, чтобы доказать свою силу.

Напоследок в издании отметили, что невозможно представить, что с этого момента "путинский режим когда-нибудь вернется к своим предыдущим высотам относительно тотального контроля страны". Они заверили, что впереди еще больше неминуемых потрясений и перемен для кремлевской власти.