Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский отметил, что таких людей – миллионы в Украине и России. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Могут отстранить от власти
Пионтковский отметил, что 2 дня мятежа, который совершил предводитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, показали, что его поддержало большинство вооруженных людей в России
Теперь Путину, чтобы удержать свою шатающуюся власть, нужно ехать не в Дербент и целоваться с дагестанскими младенцами. Ему нужно в ближайшее время совершить 2 поступка:
- продемонстрировать убитого Пригожина;
- показать генерала Суровикина, сидящего за решеткой. А еще лучше, если бы он давал тюремной робе показания по поводу своего участия в мятеже.
Если в течение недели россияне не увидят этого, можно будет констатировать, что власть Путина ослабла и он ее теряет,
– отметил Пионтковский.
И тогда его могут отстранить от власти в довольно мягкой форме, мол, Путин совершил ряд ошибок в украинском вопросе, у него резко ухудшилось состояние здоровья, товарищ Си Цзиньпин прислал за ним самолет и он уезжает на длительное лечение.
Андрей Пионтковский предположил, что Путин может потерять власть: смотрите видео
Ближайшие дни должны показать результат схватки "бульдогов", которая сейчас продолжается под ковром в российской власти. Он должен продемонстрировать всему миру, что может расправиться с Пригожиным и Суровикиным и другими. Но это у него не получится,
– подчеркнул оппозиционный политик.
Андрей Пионтковский добавил, что у Украины также есть возможность тоже влиять на этот результат своими военными успехами.
Что происходит в России после мятежа Пригожина
- Вскоре после того, как произошел неудачный "переворот" предводителя ЧВК "Вагнера", Путин уехал в Дагестан. Более того, он решил выйти к толпе и пообщаться с народом. Возможно, к людям вышел не настоящий Путин. Ведь обычно перед общением с ним люди сидят на карантине, а также во время встречи находятся с ним на большом расстоянии.
- The Economist считает, что демарш Пригожина продемонстрировал слабость Путина. Поэтому аналитики подчеркивают, что российский диктатор может попытаться укрепить свою власть посредством репрессий и притеснений. В то же время издание отмечает, что не стоит считать слабость Путина подтверждением того, что его власть вскоре рухнет.