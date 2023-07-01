Российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский отметил, что таких людей – миллионы в Украине и России. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Могут отстранить от власти

Пионтковский отметил, что 2 дня мятежа, который совершил предводитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, показали, что его поддержало большинство вооруженных людей в России

Теперь Путину, чтобы удержать свою шатающуюся власть, нужно ехать не в Дербент и целоваться с дагестанскими младенцами. Ему нужно в ближайшее время совершить 2 поступка:

продемонстрировать убитого Пригожина;

показать генерала Суровикина, сидящего за решеткой. А еще лучше, если бы он давал тюремной робе показания по поводу своего участия в мятеже.

Если в течение недели россияне не увидят этого, можно будет констатировать, что власть Путина ослабла и он ее теряет,

– отметил Пионтковский.

И тогда его могут отстранить от власти в довольно мягкой форме, мол, Путин совершил ряд ошибок в украинском вопросе, у него резко ухудшилось состояние здоровья, товарищ Си Цзиньпин прислал за ним самолет и он уезжает на длительное лечение.

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Ближайшие дни должны показать результат схватки "бульдогов", которая сейчас продолжается под ковром в российской власти. Он должен продемонстрировать всему миру, что может расправиться с Пригожиным и Суровикиным и другими. Но это у него не получится,

– подчеркнул оппозиционный политик.

Андрей Пионтковский добавил, что у Украины также есть возможность тоже влиять на этот результат своими военными успехами.

Важно! Владимир Зеленский в интервью испанскому изданию El Mundo признал, что привык жить с постоянным риском для своей жизни. Он подчеркнул, что это его сознательный выбор. Кроме того, Зеленский отметил, что российскому диктатору сейчас больше угрожают, чем ему. Также он добавил, что есть люди, которые "хотят убить" Путина.

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