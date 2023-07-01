Російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський наголосив, що таких людей – мільйони в Україні та Росії. Про це він розповів 24 Каналу.

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Можуть відсторонити від влади

Піонтковський зауважив, що 2 дні заколоту, який вчинив ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, показали, що його підтримала більшість озброєних людей в Росії.

Тепер Путіну, щоб утримати свою владу, яка хитається, потрібно їхати не в Дербент та цілуватися з дагестанськими немовля. А йому потрібно найближчим часом зробити 2 вчинки:

продемонструвати вбитого Пригожина;

показати генерала Суровікіна, який сидить за ґратами. А ще краще, якби він давав тюремній робі свідчення щодо своєї участі в заколоті.

Якщо протягом тижня росіяни не побачать цього, можна буде констатувати, що влада Путіна послабла і він її втрачає,

– відзначив Піонтковський.

І тоді його можуть відсторонити від влади в доволі м'якій формі, мовляв, Путін здійснив низку помилок в українському питанні, у нього різко погіршився стан здоров'я, товариш Сі Цзіньпін прислав за ним літак і він від'їжджає на тривале лікування.

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Найближчі дні мають показати результат сутички "бульдогів", яка зараз триває в під килимом в російській владі. Він має продемонструвати усьому світу, що може розправитись з Пригожиним та Суровікіним та з іншими. Але це в нього не вийде,

– підкреслив опозиційний політик.

Андрій Піонтковський додав, що Україна також має можливість теж впливати на цей результат своїми військовими успіхами.

Важливо! Володимир Зеленський в інтерв'ю іспанському виданню El Mundo визнав, що звик жити з постійним ризиком для свого життя. Він наголосив, що це його свідомий вибір. Крім того, Зеленський зазначив, що російському диктатору зараз більше загрожують, ніж йому. Також він додав, що є люди, які "хочуть вбити" Путіна.

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