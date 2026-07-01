Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал "24 Каналу", что удивительно уже то, что Путин за один день выступил сразу три раза, хотя мог озвучить все необходимые заявления в ходе двух предыдущих мероприятий. Это может свидетельствовать о внутренних противоречиях в окружении главы Кремля и борьбе за то, какие именно послания должны звучать публично.

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Почему из интервью Путина исчезли шесть минут

Михаил Шейтельман обратил внимание, что за один день Путин выступил сразу три раза: выступил на съезде партии "Единая Россия", провел совещание по ситуации с бензином, а после этого еще и дал отдельное интервью Павлу Зарубину. По мнению политтехнолога, такое количество выступлений выглядит нелогичным, ведь все необходимые заявления можно было сделать во время предыдущих мероприятий.

Политтехнолог об изменениях и возможных конфликтах в Кремле: видео

Он предположил, что различные речи могли быть подготовлены разными группами влияния в Кремле, которые продвигали собственные месседжи. Именно этим можно объяснить и то, что в выступлениях Путина фактически прозвучало признание внутренних проблем России.

Это же практически признание вины: у нас все плохо, бензина нет, ПВО нет, в общем везде все плохо,

– отметил Шейтельман.

Политтехнолог также обратил внимание на то, что впоследствии из записи интервью исчезли шесть минут, хотя изначально они были доступны.

Путин почему-то дает третье интервью, хотя перед этим у него уже были две речи. Читает его с телесуфлера, а потом Кремль вырезает из этого интервью шесть минут. То есть Путин наговорил лишнего,

– сказал он.

Шейтельман считает, что это может свидетельствовать о существовании как минимум двух групп в кремлевском окружении. Вероятно, одна из них настаивала на том, чтобы Путин озвучил определенные тезисы, тогда как другая уже после публикации интервью добилась их удаления. В частности, речь идет о высказываниях относительно Анкориджа, мирных переговоров и якобы давления Владимира Зеленского на Александра Лукашенко.

К слову. Путин заявил о возможности проведения встречи с Зеленским в Минске как потенциальной площадке для переговоров. По его словам, Беларусь могла бы стать удобным местом для диалога, если стороны дойдут до этапа прямых переговоров. Идея использования Минска в качестве нейтральной площадки для переговоров уже неоднократно звучала в контексте российско-украинских контактов.

Политтехнолог также обратил внимание на противоречия в официальных заявлениях Кремля. Он напомнил, что Путин говорил о якобы полученном от Украины мирном предложении, тогда как Дмитрий Песков позже это опроверг.