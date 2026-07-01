Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що дивним є вже те, що Путін за один день зробив одразу три окремі публічні виступи, хоча міг озвучити всі необхідні заяви під час двох попередніх заходів. Це може свідчити про внутрішні суперечності в оточенні глави Кремля та боротьбу за те, які саме меседжі мають лунати публічно.

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Чому з інтерв'ю Путіна зникли шість хвилин

Михайло Шейтельман звернув увагу, що за один день Путін зробив одразу три публічні виступи: виступив на з'їзді партії "Єдина Росія", провів нараду щодо ситуації з бензином, а після цього ще й дав окреме інтерв'ю Павлу Зарубіну. На думку політтехнолога, така кількість виступів виглядає нелогічною, адже всі необхідні заяви можна було зробити під час попередніх заходів.

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Він припустив, що різні промови могли бути підготовлені різними групами впливу в Кремлі, які просували власні меседжі. Саме цим можна пояснити й те, що у виступах Путіна фактично пролунало визнання внутрішніх проблем Росії.

Це ж практично явка з повинною: у нас усе погано, бензину немає, ППО немає, загалом скрізь усе погано,

– зазначив Шейтельман.

Політтехнолог також звернув увагу, що згодом із запису інтерв'ю зникли шість хвилин, хоча спочатку вони були доступні.

Путін навіщось дає третє інтерв'ю, хоча перед цим у нього вже були дві промови. Читає його з телесуфлера, а потім Кремль вирізає з цього інтерв'ю шість хвилин. Тобто Путін наговорив зайвого,

– сказав він.

Шейтельман вважає, що це може свідчити про існування щонайменше двох груп у кремлівському оточенні. Ймовірно, одна з них наполягала на тому, щоб Путін озвучив певні тези, тоді як інша вже після публікації інтерв'ю домоглася їхнього видалення. Зокрема, мовиться про висловлювання щодо Анкоріджа, мирних переговорів та нібито тиску Володимира Зеленського на Олександра Лукашенка.

До слова. Путін заявив про можливість проведення зустрічі з Зеленським у Мінську як потенційному майданчику для переговорів. За його словами, Білорусь могла б стати зручним місцем для діалогу, якщо сторони дійдуть до етапу прямих перемовин. Ідея використання Мінська як нейтрального майданчика для переговорів уже неодноразово звучала в контексті російсько-українських контактів.

Політтехнолог також звернув увагу на суперечності в офіційних заявах Кремля. Він нагадав, що Путін говорив про нібито отриману від України мирну пропозицію, тоді як Дмитро Пєсков пізніше це заперечив.