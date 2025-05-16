На фоне заявлений о разговорах с Трампом: Песков анонсировал важный звонок Путина

Дмитрий Песков поговорил со СМИ. Детали его заявления передает 24 Канал.

Комментарий спикера Кремля касался заявления Трампа о предстоящей встрече с Путиным. Трамп не назвал ее сроки. Также в похожем ключе высказался и Марко Рубио.

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Что говорят в Кремле о встрече с Трампом

Песков согласен, что встреча Трампа и Путина станет решающей.

Безусловно, контакты президента Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования,

– сказал он.

Спикер тоже не указал приблизительные сроки такого визита. Песков объяснил, что встречи на высшем уровне тщательно готовят.

Но Кремль не исключает, что Путин проведет "международный телефонный разговор" 16 мая.

Интересно, что Трамп уже три дня подряд говорит о том, что должен встретиться с Путиным. Но президент США не стал лететь в Турцию, чтобы принять участие в переговорах. Он объяснил, что хочет увидеть новорожденного внука, поэтому возвращается в США.