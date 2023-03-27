Режим – безумный: Гудков предположил, как Путин может расправиться с продюсером Пригожиным

В сети обнародовали аудиозапись, где якобы российский миллиардер Фархад Ахмедов и продюсер Иосиф Пригожин критикуют режим Владимира Путина, а также жалуются на нелестное будущее России. Учитывая сказанное, можно предположить, что разговор состоялся около 2 месяцев назад. Но если эта запись подтвердится, то с Пригожиным могут расправиться.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он предположил, что это может быть все, что угодно.

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"Вплоть до физического устранения – пытки, тюрьма, убийство. Вы же видите, режим – безумный. Он же не остановится ни перед чем", – заявил он.

Гудков предполагает, что, возможно, что-то произошло, что эту аудиозапись обнародовали только сейчас.

"Возможно, она только пришла. Возможно, только сейчас была возможность переправить её. Там тысяча вариантов", – отметил российский оппозиционный политик.

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Кто мог сделать аудиозапись

Он отметил, что, возможно, эта запись была сделана определенной западной спецслужбой, которая долго думала – давать ли её украинцам.

"А какой будет эффект, не будет ли обратного эффекта?" А потом решили, договорились, предоставили. Возможно, это была запись ФСБ. И некоторые умные люди её оттуда достали и передали тому, кому надо. И на это ушло 2 месяца, допустим,

– рассказал он.

По его мнению, могут быть разные варианты, чего аудиозапись обнародовали только сейчас.

"Мы можем только предполагать и догадываться, что там, почему эта запись ждала 2 месяца своего слушателя и зрителя. Это могло происходить по разным причинам", – сказал Гудков.

Неслучайность

Он предполагает, что, возможно, это и неслучайное совпадение, что такой аудиофайл обнародовали после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина.

"Этот ордер – удар не столько по Путину, а сколько по элитам. Когда вы, ребята, либо думайте, либо поедете поездом в Гаагу. И там мест хватит всем", – заявил российский оппозиционный политик.

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