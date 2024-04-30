Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, добавив, что Россия еще до прихода Владимира Путина была создана на милитаризме. Страна использовала то, что она может представлять угрозу для всего мира.

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Путин ведет Россию к самоуничтожению

Страна-агрессор пытается показать якобы является лидером мира. Но авторитарный, диктаторский режим всегда держится на внешнем враге, даже если такого врага вообще не существует. Тогда его просто надо создать и с ним воевать.

Надо подбрасывать новые войны, рассказывать о достижениях, сражаться за геополитическое влияние. Но Путин, начав войну в Украине, вернул Россию на путь к неизбежному самоуничтожению,

– отметил политтехнолог.

Российский диктатор сначала аннексировал Крым, далее оккупировал другие регионы Украины, убил тысячи невинных людей – все это не пройдет безнаказанно. Когда пройдут десятилетия, то наступит раскаяние, выплата репараций, признание геноцида и Путин уже стал на этот путь. Сейчас идет обратный отсчет.

Империя, которая раскаивается, уже никогда не достигнет своего прежнего уровня. Россия в учебниках истории останется страной, которая напала на другое, значительно меньшее государство, но получила достойный ответ,

– добавил Борис Тизенгаузен.

Преступные режимы действительно могут продержаться достаточно долго, но Путин поставил Россию на такой уровень, когда она может только скатываться вниз. Признания и славы уже не будет, а преемника диктатора никто не будет принимать с уважением – этот момент прошел.

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