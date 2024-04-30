Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, додавши, що Росія ще до приходу Владіміра Путіна була створена на мілітаризмі. Країна використовувала те, що вона може становити загрозу для всього світу.

До теми Шлях диктатора на крові та кістках․ Як Путін отримав владу і став уособленням сучасної Росії

Путін веде Росію до самознищення

Країна-агресорка намагається показати нібито є лідером світу. Але авторитарний, диктаторський режим завжди тримається на зовнішньому ворогу, навіть якщо такого ворога взагалі не існує. Тоді його просто треба створити й з ним воювати.

Треба підкидати нові війни, розповідати про досягнення, битися за геополітичний вплив. Але Путін, почавши війну в Україні, повернув Росію на шлях до неминучого самознищення,

– зауважив політтехнолог.

Російський диктатор спершу анексував Крим, далі окупував інші регіони України, вбив тисячі невинних людей – все це не мине безкарно. Коли пройдуть десятиліття, то настане розкаяння, виплата репарацій, визнання геноциду й Путін вже став на цей шлях. Зараз йде зворотний відлік.

Імперія, яка розкаюється, вже ніколи не досягне свого колишнього рівня. Росія в підручниках історії залишиться країною, яка напала на іншу, значно меншу державу, але отримала достойну відповідь,

– додав Борис Тизенгаузен.

Злочинні режими справді можуть протриматися досить довго, але Путін поставив Росію на такий рівень, коли вона може тільки скочуватися вниз. Визнання і слави вже не буде, а наступника диктатора ніхто не прийматиме з повагою – цей момент пройшов.

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