Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, додавши, що Росія ще до приходу Владіміра Путіна була створена на мілітаризмі. Країна використовувала те, що вона може становити загрозу для всього світу.
До теми Шлях диктатора на крові та кістках․ Як Путін отримав владу і став уособленням сучасної Росії
Путін веде Росію до самознищення
Країна-агресорка намагається показати нібито є лідером світу. Але авторитарний, диктаторський режим завжди тримається на зовнішньому ворогу, навіть якщо такого ворога взагалі не існує. Тоді його просто треба створити й з ним воювати.
Треба підкидати нові війни, розповідати про досягнення, битися за геополітичний вплив. Але Путін, почавши війну в Україні, повернув Росію на шлях до неминучого самознищення,
– зауважив політтехнолог.
Російський диктатор спершу анексував Крим, далі окупував інші регіони України, вбив тисячі невинних людей – все це не мине безкарно. Коли пройдуть десятиліття, то настане розкаяння, виплата репарацій, визнання геноциду й Путін вже став на цей шлях. Зараз йде зворотний відлік.
Імперія, яка розкаюється, вже ніколи не досягне свого колишнього рівня. Росія в підручниках історії залишиться країною, яка напала на іншу, значно меншу державу, але отримала достойну відповідь,
– додав Борис Тизенгаузен.
Злочинні режими справді можуть протриматися досить довго, але Путін поставив Росію на такий рівень, коли вона може тільки скочуватися вниз. Визнання і слави вже не буде, а наступника диктатора ніхто не прийматиме з повагою – цей момент пройшов.
Останні новини про Владіміра Путіна
- На початку квітня в Орській області прорвало дамбу. Підтоплення було настільки серйозне, що у населених пунктах проводили евакуацію. Проте очільника Кремля це не надто цікавило, адже на місце стихійного лиха він не прибув, а першу нараду щодо цього провів лише через місяць. На ній, як завжди, пообіцяв виплати та компенсації.
- Також Путін нафантазував, що економіка Росії нібито зміцнюється, бюджет зріс, а дефіцит зменшився. Диктатор взявся переконувати, що "формується солідна база для росту бюджетних доходів", а його речник Дмітрій Пєсков нагадав про західні гроші, які зберігаються в Росії. Він пригрозив, що їх можуть використати для тиску.
- Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко вкотре заговорив про ядерну зброю, яку передала Росія. Її використання не передбачене у воєнній доктрині, але, за словами Лукашенка, це стосується лише його і Путіна. Білоруський диктатор поспішив додати, що "там, де треба, воно прописане".