Британский генерал назвал 3 сценария завершения войны Путиным

Российский руководитель Владимир Путин может завершить войну по трем причинам: решительная военная победа, неспособность победить военным путем или неприемлемые потери живой силы, в экономическом, военном и политическом планах.

Такое мнение 24 Каналу высказал генерал-майор Вооруженных сил Великобритании в отставке Чип Чепмен, отметив, что Путин будет вести вечную войну, пока российская армия не уйдет с поля боя, населению не надоест или не произойдет дезертирство элиты.

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Почему боевые действия не прекращаются

Британский генерал сказал, что любые боевые действия прекращаются по 3 причинам:

решительную военную победу, что сейчас не выглядит вероятным;

невозможность военной победы, что больше кажется вероятным. Но Путин все еще считает, что стратегическое затягивание на его стороне;

неприемлемые потери как в экономическом и политическом, так и военном плане, а также живой силы.

Это то, что Украина стремится сделать сейчас. И то, что стремился сделать Путин, когда перешел на удары по энергетической инфраструктуре Украины,

– отметил Чепмен.

Одна из причин, почему боевые действия не прекращаются, заключается в необходимости максимальной победы, чтобы оправдать понесенные потери или жертвы.

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Какими могут быть переговоры

Таким образом Путин будет вести бесконечную войну, пока или российская армия не оставит поле боя, как это было в 1917 году, или пока народу не надоест, или не произойдет дезертирство среди элиты.

Не уверен, что это будет 2025 год. Надеюсь, что так, но более вероятно, что именно Путин находится в стратегической обороне, а не Украина,

– сказал Чип Чепмен.

По его словам, приоритет номер один во внешней политике Дональда Трампа – прийти к какой-то развязке, если не в этом году, то в ближайшем будущем.

Однако переговоры могут быть сложными. Например, понадобилось 2 года и 500 встреч, чтобы дойти до перемирия в Корейской войне 1953 года.

Отметим, что спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что Украина и Россия должны быть готовы идти на уступки.

Такого же мнения госсекретарь США Марко Рубио. Он неоднократно подчеркивал, что так бывает в любых переговорах. У Зеленского уже отреагировали на слова Келлога.