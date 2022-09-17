Ноги не носят: путин на саммите ШОС ходил под руку с Эрдоганом

На саммите Шанхайской организации сотрудничества путин уже едва ходил. Диктатору пришлось опираться на президента Турции Реджепа Эрдогана.

В сети давно ходят слухи о здоровье путина. Поведение диктатора только подогревает их.

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Ковылял под руку с Эрдоганом

В телеграм-каналах появилось видео, как путин идет рядом с Эрдоганом. При этом президент Турции держит диктатора под руку, помогая ему держаться на ногах. Диктатор еще и хромает.

Смотрите видео, как путин хромали на саммите ШОС:

Мировые лидеры унизили путина

На саммите в Узбекистане мировые лидеры заставляли путина ждать. В частности, так поступили президенты Азербайджана, Индии, Ирана и Кыргызстана.

Путин заметно нервничал. Он не знал, как реагировать на столь четкую позицию лидеров. Кстати, Эрдоган так же унизил главу кремля.

Что говорил путин на саммите

Диктатор издал очередные абсурдные заявления на саммите. К примеру, успешное контрнаступление ВСУ на Харьковщине он назвал лишь "попытками".

Путин продолжал говорить об "освобождении" Донбасса, повторяя свою фразу, мол, "они еще ничего не начинали".

В заключение глава кремля сказал, что "они не спешат". Говорил, будто "россия воюет не всей армией".

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