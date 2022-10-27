Репетиция выступления в Гааге, – глава МИД Латвии о речи Путина
Источник:Эдгарс Ринкевичс
Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на выступление диктатора Владимира Путина на "Валдае". Дипломат назвал речь диктатора репетицией выступления на трибунале.
Соответствующее заявление латвийский дипломат сделал на своей странице в Twitter. К этому сообщению глава МИД Латвии добавил скриншот из пропагандистского медиа, которое передает слова Путина о том, что якобы Запад виноват в том, что сейчас в Украине идет полномасштабная война.
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Путин готовится к трибуналу
Эдгарс Ринкевичс назвал речь Путина на "Валдае" защитой перед трибуналом, перед которым тот предстанет как военный преступник.
Это почти как репетиция защитной речи в Международном трибунале в Гааге или Нюрнберге,
– лаконично отреагировал глава МИД Латвии.
Выступление Путина на "Валдае": что снова наговорил диктатор
27 октября Владимир Путин выступил на Валдайском форуме. На свое выступление диктатор традиционно опоздал. В речи глава Кремля уже по привычной раскинулся обвинениями в сторону Запада, мол, те якобы "все плохие", а Россия "хорошая", и именно со своей "доброты" начала полномасштабное вторжение в Украину, ежедневно убивая украинцев.
В сети также обратили внимание на состояние здоровья диктатора. Во время выступления он часто кашлял, а его рука была нездорового сине-зеленого цвета. Кроме того, было заметно, что диктатору тяжело держаться на ногах. Главное из речи Путина мы собрали здесь.
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