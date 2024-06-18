У Путина страх: Свитан назвал 2 задачи сопровождения самолета диктатора по территории России

Владимир Путин впервые с начала войны стал летать над территорией России в сопровождении истребителей. Жители Якутска заметили по крайней мере один Су-30СМ, который охранял главу Кремля.

Ранее истребители сопровождали борт Путина только за границей. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, что к таким мерам предосторожности Путин мог прибегнуть после гибели в авиакатастрофе Евгения Пригожина.

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Может прикрывать звено самолетов

Как известно, частный самолет владельца ЧВК "Вагнера" разбился 23 августа 2023 года. Согласно одной из версий, авиакатастрофа могла произойти вследствие обстрела борта с земли.

После гибели или имитации гибели Пригожина российский диктатор осознал, что любой самолет можно ликвидировать с помощью различных средств поражения, в том числе ПЗРК.

Путин это понимает, и у него возник определенный страх относительно перелетов. Именно поэтому рядом с его самолетом летит истребитель, и наверняка не один,

– предположил летчик-инструктор.

Должна быть, по его словам, пара самолетов, а может и звено – две пары истребителей, которые на разных интервалах прикрывают российский "борт №1".

У этих истребителей есть 2 задачи:

уничтожить средствами поражения, которые они имеют, любую ракету или летательный аппарат, что может угрожать самолету Путина;

в случае необходимости подставить свой борт под удар.

"Эта задача может быть поставлена и выполнена", – подчеркнул Роман Свитан.

Напомним, что Путин 18 июня прибыл в Северную Корею. По дороге туда он сделал остановку в Якутии, где и заметили истребители, сопровождавшие самолет главы Кремля.