В 2022 году он этого не мог даже представить, политтехнолог сказал, что начал признавать Путин

Представитель Пентагона Патрик Райдер ответил на обвинения России в причастности США к ударам по Крыму. Он заявил, что именно Россия ответственна за развертывание войны, которая приводит к гибели людей. Райдер призвал страну-агрессора вернуть суверенные территории Украины.

Политтехнолог Михаил Шейтельман озвучил мнение 24 Каналу, что российские политики понемногу начали осознавать, что Крым вернется в состав Украины. А глава Кремля то, что России может быть нанесено стратегическое поражение.

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Ранее Путин не мог представить, что Россия проиграет войну

По мнению Шейтельмана, заявление российского диктатора, которое он сделал во время визита во Вьетнам, свидетельствует о том, что он многое осознал. По его словам, в 2022 году перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину, Путин не мог допустить мысль, что Россия проиграет войну настолько, что может прекратить свое существование.

До них начало доходить, что Крым вернется в Украину. Путин во Вьетнаме рассказывает о том, что России будет нанесено стратегическое поражение, это же впервые такое заявление. Он признает, что у Запада есть возможность нанести это поражение России и уничтожить ее,

– озвучил Шейтельман.

Коротко о визите Путина во Вьетнам

Российский диктатор 20 июня посетил столицу Вьетнама Ханой, где встретился с президентом страны То Ламом. Вероятно, что одна из целей такого визита, по мнению военных экспертов – попытка главы Кремля вернуть оттуда в Россию советское оружие. Путин подписал договор с Вьетнамом для углубления стратегического партнерства.