Пожалуй, при смерти украинцев: Путин наградил Суровыкина, призвавшего бить по энергетике

В России продолжают вручать награды псевдогероям своей недоимперии. Да, накануне орден от Путина получил Суровикин. В тот же день оккупанты обстреливали ракетами Киев.

Искаженная действительность в России уже мало кого удивляет. В то же время, мы поражаемся тем цинизмом, который демонстрируют в Кремле. Например, когда награждают кровавых убийц орденами, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Суровыкина наградили "за мужество"

В штабе Южного военного округа 31 декабря Путин вручил орден Святого Георгия 3-й степени Сергею Суровикину. Напомним, что он руководит группировкой войск в зоне так называемой "спецоперации".

Соответствующую награду Суровикин получил якобы за "мужество, отвагу и самоотверженность, а также проявления во время исполнения воинского долга".

Как отмечают росСМИ, новогоднее поздравление Путина, в очередной раз продемонстрировавшее жалость диктатора, снимали в том же помещении. Не исключено, что само вручение было не 31 декабря, но информацию об этом опубликовали именно тогда.

Путин цинично наградил Суровыкина орденом: смотрите видео

Заметим, что информация о вручении ордена Суровикину поступила в тот момент, когда россияне обстреливали Киев. В результате атаки тогда погиб 1 человек, еще 22 получили ранения.

Но это еще не все. Стало известно, что первый Донецкий и Второй гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса стали частью вооруженных сил России. Об этом свидетельствуют документы Минобороны. Кроме того, в состав вооруженных сил вошло Донецкое высшее общевойсковое командное училище.

Зачем эта показуха Путину

Как допустили в Институте по изучению войны, всю эту игру на публику затеяли не просто так. Это очередная демонстрация того, что Путин якобы активно вовлечен в ведение войны. Более того, он – эффективный лидер военного времени.

Заметим, что Суровикин не может похвастаться достижениями в войне против Украины. При его командовании их просто не было. В то же время именно Суровикин рекомендовал бить по важнейшей инфраструктуре Украины. Но и это не дало желаемого результата оккупантам.

Напоследок напомним, что враг продолжает нести безумные потери на фронте. Уже известно о более 106 720 захватчиков. И это число только растет.