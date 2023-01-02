Викривлена дійсність у Росії вже мало кого дивує. Водночас ми вражаємося тим цинізмом, який демонструють у Кремлі. До прикладу, коли нагороджують кривавих убивць орденами, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Суровикіна нагородили "за мужність"

У штабі Південного військового округу 31 грудня Путін вручив орден Святого Георгія 3-го ступеня Сєргєю Суровикіну. Нагадаємо, що він керує угрупованням військ у зоні так званої "спецоперації".

Відповідну нагороду Суровикін отримав буцімто за "мужність, відвагу та самовідданість, а також прояви під час виконання військового обов'язку".

Як зазначають росЗМІ, новорічне привітання Путіна, яке вкотре продемонструвало жалюгідність диктатора, знімали у тому ж приміщенні. Тож не виключено, що саме вручення було не 31 грудня, але інформацію про це опублікували саме тоді.

Путін цинічно нагородив Суровикіна орденом: дивіться відео

Зауважимо, що інформація про вручення ордена Суровикіну надійшла у той же момент, коли росіяни обстрілювали Київ. Внаслідок атаки тоді загинула 1 людина, ще 22 зазнали поранень.

Але і це ще не все. Стало відомо, що перший Донецький і Другий гвардійський Лугансько-Сєвєродонецький армійські корпуси стали частиною збройних сил Росії. Про це свідчать документи Міноборони. Крім того, до складу збройних сил увійшло Донецьке вище загальновійськове командне училище.

Для чого ця показуха Путіну

Як припустили в Інституті з вивчення війни, усю цю гру на публіку затіяли не просто так. Це чергова демонстрація того, що Путін буцімто активно залучений у ведення війни. Ба більше, що він – ефективний лідер воєнного часу.

Зауважимо, що Суровикін не може похизуватися здобутками у війні проти України. За його командування їх просто не було. Водночас саме Суровикін рекомендував бити по найважливішій інфраструктурі України. Але і це не дало бажаного результату окупантам.

Наостанок нагадаємо, що ворог продовжує зазнавати шалених втрат на фронті. Уже відомо про понад 106 720 загарбників. І це число лише зростає.