Путин дал пощечины Пригожину и Кадырову: в России идет большая борьба

На место командующего оккупационными войсками был назначен руководитель Генштаба Валерий Герасимов, а его заместителем стал Сергей Суровикин, возглавлявший эти войска до этого. Эти перестановки свидетельствуют о борьбе внутри России за власть и внутренние проблемы оккупационных войск.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, эти две гипотезы не противоречат друг другу, а наоборот взаимосвязаны.

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Что происходит в России

Игорь Яковенко отметил проблемы в российских оккупационных войсках и изменение целей войны против Украины. Ссылаясь на слова Владимира Путина, журналист рассказал, что уже нет цели захватить Киев, а главная цель для Путина – "защитить Донбасс". Также уже не говорится о "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

То, что меняется руководство, мы же помним, с каким триумфом назначали Суровикина, говорили: "Ну все, наконец, этот генерал-армагедон там все устроит, всех напугает, всех разгромит и всех захватит", а вот что получилось в результате. .. Это все говорит о том, что действительно что-то пошло не так,

– сказал Яковенко.

Яковенко убежден, что борьба за власть внутри России уже очевидна и за нее борется несколько кланов.

"Борьба кланов уже очевидна, вот этот клан бешеных отморозков с кувалдой и автоматом Калашникова, подразумевается союзники Евгений Пригожин и Рамзан Кадыров. Они в первом периоде добились победы над министерством обороны, добились отставки Александра Лапина, но сейчас Путин дал весомые пощечины Пригожину и Кадырову", – сказал журналист.

По мнению Яковенко, назначение Лапина руководителем генштаба сухопутных сил и устранения Суровикина и назначение на его место Герасимова – это серьезный удар в первую очередь по Пригожину, которому сейчас жизненно необходимо захватить Соледар, потому что в этой ситуации на карту поставлено почти все.

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Амбиции Пригожина

Журналист также уверен, что Пригожин смотрит на перед и далеко за пределы Путина.

Через плечо Путина он рассчитывает на долгую жизнь после него и то, что он будет торговать своим ЧВК за пределы России и рассчитывает на участие в распределении послепутинской России, которая, по всей вероятности, распадется,

– отметил оппозиционер.

Для того чтобы принять участие в этом распределении, Пригожину нужно показать какой-то результат. Именно поэтому он пытается захватить Соледар. Поскольку Россия уже очень долго не может показать хоть какие-то победы, российской пропаганде крайне необходимо показать материал, чтобы россияне услышали не только ненависть, но и восхищение.

Также журналист отметил, что в России идет процесс приватизации армии, создаются новые частные армии, которые в будущем будут участвовать в "распиле" послепутинской России.

Сейчас Путин пытается контролировать ЧВК и не разрешать какой-либо из них выходить за рамки дозволенного. Именно поэтому он нанес такую "пощечину" Пригожину.

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