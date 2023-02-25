Путин напуган и понимает, что попал в беду – эксгенерал ФСБ
Источник:Express
Президент России Владимир Путин "в беде", поскольку его войска не смогли добиться значительных успехов в годовщину войны в Украине. Российский лидер "ужасно боится" растущего "гнева" среди россиян после того, как его войска потерпели неоднократные неудачи на поле боя в последние месяцы.
Соответствующее мнение высказал бывший начальник ФСБ Москвы Евгений Савостьянов. За год полномасштабного вторжения россияне не смогли добиться значительных успехов на войне в Украине и долго остаются на тех же линиях боевых действий.
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Путин цепляется за любую возможность победить
По словам бывшего работника ФСБ, это осознание привело Путина к "такому психологическому состоянию", что он "цепляется за любую возможность победить".
Путин прекрасно понимает настроение людей, потерявших из-за него все, поэтому держится подальше от них. Путин сейчас ужасно напуган. Он понимает, что попал в беду. Сейчас он находится в таком психологическом состоянии, что цепляется за любую возможность победить.
– сказал он.
По его мнению, Путин "погубил себя", приказав атаковать Украину.
- Внимание британских журналистов привлекло, что война, похоже, застопорилась на границах Донбасса, из-за чего остается непонятным, как она может развиваться в ближайшие несколько месяцев.
- Владимир Путин пытался усилить военное присутствие посредством частичной мобилизации, однако это не дало ожидаемого результата. В сентябре 2022 года в России мобилизовали около 300 тысяч солдат, однако еще больше человек уехало за границу, не желая воевать.
- Кремлевский лидер, планировавший захватить Киев в течение трех дней, контролировал около 25 тысяч километров квадратных территории Украины до вторжения.
- Но в результате решительного контрнаступления украинских войск к ноябрю 2022 удалось отвоевать около 46 тысяч квадратных километров, в том числе Херсон.
- Сейчас Россия контролирует всего 18% территории страны и пытается удержать Донецкую и Луганскую области. Анексирование этих областей было сделано с целью запугать западных союзников.
- Тактика устрашения со стороны России провалилась, и США, Великобритания, страны ЕС и союзники по НАТО удвоили свои усилия и оказали дополнительную поддержку Украине.