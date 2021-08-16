Путин научился принуждать лидеров Запада к переговорам, – Верещук

Лидеры Запада, возможно, и не хотят вести переговоры с Владимиром Путиным. Однако к этому их принуждает сам президент России. Он научился давить.

Об этом "слуга народа" Ирина Верещук рассказала в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале. По ее словам, один из таких сценариев происходил в начале весны, когда Россия бряцала оружием у границ Украины.

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Тогда своими действиями Кремль вынудил президента США Джо Байдена сесть за стол переговоров.

"Байден встретился с Путиным в Женеве. Мы видели эту встречу. Сейчас продолжаются переговоры России и США в Женеве по стратегической стабильности", – сказала Верещук.

Очевидно, что Путин хорошо изучил уроки прошлого. Он научился давить, манипулировать так, чтобы заставить лидеров современности садиться с ним за стол переговоров,

– заявила Верещук.

"Слуга" заключила, что это все – вопрос времени.

Нажмет ли Россия на Меркель

Меркель приедет в Киев, но накануне посетит Россию – это произойдет 20 августа. У украинской стороны есть опасения, не сможет ли Путин повлиять на позицию Меркель и нажать на нее. Верещук уверена, что этого не произойдет.

"Это приземленное понимание, что Россия может нажать на Ангелу Меркель", – заверила "слуга народа".

Интервью с Ириной Верещук: смотрите видео